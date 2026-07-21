కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నవారు "ఈ సినిమాలు" చూడాలట! - ఎందుకో తెలుసా?
దాంపత్య బంధంలోకి అడుగుపెట్టారా? - వైవాహిక జీవితంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తట్టుకుని, రిలేషన్ను స్ట్రాంగ్గా చేసుకునేందుకు ఈ సినిమాలు ఉపయోగపడతాయట!
Published : July 21, 2026 at 5:10 PM IST
Best Movies for Newlyweds Couple: పెళ్లి.. ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక. రెండు మనసులు కలిసి చేసే అద్భుత ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ముద్దులు, మురిపాలు, అలకలు, బుజ్జగింపులు, సరదాలు, సంతోషాలు అన్నీ ఉంటాయి. అన్నింటినీ అర్థం చేసుకుని ఒకరికొకరు కలిసి ముందుకు నడవడమే దాంపత్యంలో ఉన్న గొప్పతనం. కానీ నేటి రోజుల్లో చాలా మందికి వివాహ బంధం గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండటం లేదు. ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వారికి దాంపత్య బంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడమనేది ఓ పజిల్లా అనిపిస్తుంది. సలహాలు ఇచ్చే పెద్దలున్నా.. అన్నీ విడమర్చి చెప్పలేరు. అయితే వైవాహిక జీవితంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తట్టుకుని, రిలేషన్ను స్ట్రాంగ్గా చేసుకునేందుకు కొన్ని సినిమాలు దోహదపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాంపత్య బంధంలోని ఆనందం, గొప్పతనాన్ని చెబుతూనే, వాటిని కాపాడుకోవడానికి పాటించాల్సిన సూత్రాలను అవి కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి ఆ సినిమాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!.
అబౌట్ టైం(2013): మనం ప్రేమించే వ్యక్తితో గడిపే ప్రతి నిమిషం అద్భుతమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజువారీ జీవితంలో దాగున్న ఆ చిన్ని చిన్ని ఆనందాల విలువను గుర్తించి ఒడిసిపట్టుకోవడమే అత్యంత ముఖ్యం అని, అప్పుడే వైవాహిక జీవితం అందంగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. నూతన వధూవరులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన ఈ విషయాన్ని హృదయానికి హత్తుకొనేలా చెప్పిన చిత్రమే "అబౌట్ టైం"అంటున్నారు.
ది వావ్(2012): వివాహ బంధం అంటేనే దంపతులు పరస్పరం చేసుకొనే ఓ ప్రతిజ్ఞ అని, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా చివరి వరకు 'నీ చెయ్యి వదలను' అని బాస చేసుకోవడమే అంటున్నారు. అలా ఒకరికొకరు ఇచ్చుకున్న మాటను నిలబెట్టుకోవాలంటే నిబద్ధత, విశ్వసనీయత, ఒకరి పట్ల ఒకరికి అపారమైన ప్రేమ ఇద్దరిలోనూ ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఆ మూడింటిని కలిపి "ది వావ్(The Vow)" కళ్లకు కట్టేలా చూపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
ది బ్రేకప్(2006): కారణం ఏదైనా భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్. కానీ కొన్నిసార్లు ఆ గొడవలే విడాకులకు కారణమయ్యేంత పెద్ద సమస్యలుగా మారుతున్నాయి. అయితే గొడవ వెనకున్న అసలు కారణాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేయకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి దారితీస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవే బంధాన్ని బలహీనపరుస్తాయని, వాటిని చక్కదిద్దుకోవడంపై ఇద్దరూ దృష్టిసారించాలని చాటిచెప్పే చిత్రమే "ది బ్రేకప్(The Break-Up)" అంటున్నారు.
హోప్ స్ప్రింగ్స్(2012): కాలం గడిచేకొద్దీ ఏదైనా పాతపడుతుంది. కొత్తదనంలో ఉన్నంత ఆకర్షణ కనిపించదు. దాంపత్య జీవితమూ ఇందుకు మినహాయింపు కాదంటున్నారు నిపుణులు. రొటీన్, బోరింగ్ ఇలా పేరు ఏదైనా వివాహ బంధం క్రమక్రమంగా నిస్సారంగా మారిపోతుందని, కుటుంబ బాధ్యతల్లో పడి ఆ విషయాన్ని గమనించే సమయం కూడా చాలా మందికి ఉండదంటున్నారు. దీనివల్ల భార్యాభర్తలుగా జీవితాన్ని మొదలుపెట్టినవారు కాస్తా ఒకే కప్పు కింద నివసిస్తున్న రూమ్మేట్స్గా మారిపోతారని, ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా దాంపత్య బంధాన్ని నిత్యనూతనంగా ఉంచుకోవడం ఎంత ఆవశ్యకమో తెలియజెప్పే చిత్రమే "హోప్ స్ప్రింగ్స్(Hope Springs)" అంటున్నారు. మానసిక, శారీరక సాన్నిహిత్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి భార్యాభర్తలు అనుసరించాల్సిన మార్గాన్ని ఇది వివరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
బిఫోర్ ట్రైలాజీ: బిఫోర్ సన్రైజ్(1995), బిఫోర్ సన్సెట్(2004), బిఫోర్ మిడ్నైట్(2013) అనే మూడు చిత్రాలను కలిపితే బిఫోర్ ట్రైలాజీ. కాలం గడిచేకొద్దీ దాంపత్య జీవితంలో చోటుచేసుకొనే మార్పులు, ఇద్దరి మధ్య అనుబంధానికి పరీక్ష పెట్టే సవాళ్లు, మనసు లోపల పేరుకుపోయే అసంతృప్తి, ఊహలకు, వాస్తవ ప్రపంచానికి మధ్య ఉండే అంతరాలను లోతుగా చర్చించే చిత్రాలు ఇవి అని పేర్కొంటున్నారు.
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