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ప్రధాని మోదీలా త్వరగా నిద్రపోవాలా? - 'మిలిటరీ మెథడ్‌' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

రాత్రిపూట త్వరగా 'నిద్ర' రావట్లేదా? - 'మిలిటరీ మెథడ్‌'తో క్షణాల్లో నిద్రలోకి!

Secret Tip to Asleep Fast
Secret Tip to Asleep Fast (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:09 PM IST

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Secret Tip to Asleep Fast : నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో ఒత్తిడితో పాటు, మొబైల్ ఫోన్ వంటి గ్యాడ్జెట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల చాలామంది ప్రశాంతమైన నిద్రకు దూరమవుతున్నారు. రాత్రిళ్లు ఎంత త్వరగా పడుకుందామన్నా కొందరికి అస్సలు నిద్ర పట్టదు. నిద్రలోకి జారుకునేందుకు నానా తంటాలు పడుతుంటారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఎంపీలతో జరిగిన సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిద్ర గురించి తాను నిద్రకు ఉపక్రమిస్తే 8 సెకన్లలో కునుకు పడుతుందని చెప్పడం చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అంతేకాదు, జనాలలో అంత త్వరగా నిద్రలోకి జారుకోవడం సాధ్యమా అనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే, మీకు తెలుసా? "మిలిటరీ మెథడ్" అనే సీక్రెట్ టిప్​ను ఫాలో అయితే 8 సెకన్లలోనే కాకపోయినా, 2 నిమిషాల్లోనే నిద్రలోకి జారుకోవడం ఖాయమట. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ 'మిలిటరీ మెథడ్'? ఈ విధానంలో ఏం చేస్తే త్వరగా నిద్ర వస్తుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏంటీ "మిలిటరీ మెథడ్‌"?

నిద్రకు త్వరగా ఉపక్రమించడానికి సహాయపడే ఈ విధానం గురించి లాయిడ్ బడ్ వింటర్​ తాను రచించిన 'రిలాక్స్‌ అండ్‌ విన్‌: ఛాంపియన్‌షిప్‌ పెర్ఫార్మన్స్‌' అనే పుస్తకంలో చక్కగా వివరించారు. ఈ పుస్తకాన్ని 1981లో ఈయన రచించారు. ఆ తర్వాత 'షరోన్ అక్మాన్' అనే బ్లాగ్‌ రైటర్ "హౌ టు ఫాల్‌ అస్లీప్‌ ఇన్‌ 120 సెకండ్స్‌" అనే వ్యాసంలో ఈ పద్ధతి గురించి ప్రస్తావించారు. దాంతో మెలిటరీ మెథడ్ అనేది మరింత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది.

రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో అమెరికాకు చెందిన సైనిక సిబ్బందికి నిద్రపోవడానికి కూడా తగినంత టైమ్ ఉండేది కాదు. వారు పడుకున్న వెంటనే త్వరగా నిద్రలోకి జారుకుంటేనే, శరీరానికి కావాల్సిన విశ్రాంతి లభించి ఉత్సాహంగా విధుల్లో పాల్గొనడం వీలవుతుంది. అందుకోసం అమెరికాకు చెందిన ఒకప్పటి ప్రముఖ ట్రాక్ అస్ప్రింట్ కోచ్ లాయిడ్‌ బడ్‌ వింటర్‌ ఈ 'మిలిటరీ మెథడ్‌'కు రూపకల్పన చేశారు.

అమెరికా సైనిక సిబ్బందిని రెండు వారాల పాటు ఈ 'మిలిటరీ మెథడ్‌'ను సాధన చేసేలా చూశారు. దీనివల్ల 96 శాతం మంది సిబ్బందికి తుపాకుల మోతల మధ్య కూడా రెండు నిమిషాల్లోనే(120 సెకన్లు) నిద్రపోవడం అలవాటైందట. ఇది పేరుకు 2 నిమిషాల ప్రక్రియ అయినా, నిద్ర పట్టేది చివరి 10 సెకన్లలోనే అని తన పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు లాయిడ్‌ బడ్‌ వింటర్‌.

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ఈ పద్ధతిలో ఏం చేయాలంటే?

  • మీరు మంచం మీద పడుకొని నిద్రకు ఉపక్రమించాక మీ ముఖంలోని కండరాలను, అలాగే నోటి లోపలి కండరాలనూ సడలించి పూర్తిగా రిలాక్స్‌ మోడ్‌లో ఉండాలి.
  • ఆ తర్వాత మీలోని ఒత్తిడి తొలగిపోవడానికి భుజాలను కిందికి వదిలేయాలి. చేతులను మీ బాడీ పక్కన చాచి ఉంచాలి.
  • అనంతరం నెమ్మదిగా శ్వాసను బయటికి వదులుతూ ఉండాలి. అలా చేయడం వల్ల ఛాతి భాగంలోని టెన్షన్‌ తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అలాగే, కాళ్లు, తొడలను పూర్తిగా రిలాక్స్‌ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ మెదడులోని ఆలోచనలకు ఫుల్‌స్టాప్‌ పెట్టేందుకు పది సెకన్ల పాటు ప్రశాంతమైన దృశ్యాన్ని ఊహించుకోవాలి.
  • ఉదాహరణకు నిశ్శబ్దమైన సరస్సు, సముద్రతీరం, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఉన్నట్లు మీరు ఊహించుకోవాలి.
  • అలా చేయడం కుదరనట్లయితే 'ఎలాంటి ఆలోచనలు వద్దు' అనే మాటను 10 సెకన్ల పాటు మనసులోనే అనుకోవాలి. అప్పుడు సుమారు 10 సెకన్లలోనే మీకు నిద్రపడుతుందని 'మిలిటరీ మెథడ్‌' చెబుతోంది.

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