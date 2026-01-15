ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర" - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్​! - టేస్ట్ అదుర్స్!

ఈ పద్ధతిలో 'తలకాయ కర్రీ' వండి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Thalakaya Kura Recipe
Thalakaya Kura Recipe (Getty Images)
Best Method to Make Thalakaya Kura : సంక్రాంతి రోజు పిండి వంటలతో పాటు మాంసాహారం తినే ప్రతి ఇంటా నాన్​వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. అందులోనూ మటన్ ప్రియుల్లో ఎక్కువ మంది "తలకాయ కూర" అంటే భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, చాలా మందికి ఈ కర్రీని సరిగ్గా వండడం రాదు. అందుకే, పండగ వేళ అలాంటివారికోసం సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక బ్రహ్మాండమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే "తలకాయ కూర". టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. సూప్​ కూడా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అన్నం మొత్తం షోర్వా​తోనే లాగిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో బిగినర్స్ కూడా చాలా సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే తలకాయ కర్రీని సింపుల్​గా ఎలా వండుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఉడికించడం కోసం :

  • తలకాయ మాంసం - అరకేజీ
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు

కర్రీ తయారీకి :

  • ఆయిల్ - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

Thalakaya Kura Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేడి నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి తలకాయ మాంసాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కర్రీ స్మెల్ రాకుండా మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన తలకాయ మాంసం, కాస్త పసుపు, ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ గ్లాసులో సగం వాటర్(30 నుంచి 50ఎంఎల్) పోసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై కుక్కర్ మూత పెట్టి రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకోవాలి. అంటే, ముక్క 50 శాతం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక స్పెషల్ మసాలా పొడిని తయారు చేసుకోవాలి.
Thalakaya Kura Recipe

మసాలా పొడి కోసం :

  • లవంగాలు - మూడ్నాలుగు
  • యాలకులు - రెండు
  • ధనియాలు - అర టేబుల్​స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • ఎండుకొబ్బరి - అంగుళం ముక్క
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • అనాసపువ్వు - ఒకటి
  • మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
Thalakaya Kura Recipe
  • అందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, జాపత్రి, అనాస పువ్వు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు ఒక ఉల్లిపాయను మొత్తంగా కాకుండా గుత్తి వంకాయను కట్ చేసినట్లు ముప్పావు భాగం వరకు నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసిన ఉల్లిపాయను స్టవ్ మీద పట్టుకారుతో అన్ని వైపులా బాగా కాల్చాలి. అలాగే, ఎండుకొబ్బరి ముక్కను కాల్చి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, కాల్చిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ గిన్నె​లో కాల్చిన ఉల్లిపాయను పైన పొట్టు తీసేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Thalakaya Kura Recipe
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో 50% వరకు ఉడికిన మాంసాన్ని అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలపాలి.
  • నెక్ట్స్ కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నె ఉంచి సరిపడా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారాక అందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • అవీ మంచిగా వేగి లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు సగం వరకు ఉడికించి పెట్టుకున్న తలకాయ కూరను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
Thalakaya Kura Recipe
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకుని అవన్నీ తలకాయ మాంసానికి మంచిగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి మూతపెట్టి మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగ మీద మగ్గనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడినన్ని వాటర్ వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ముక్క మెత్తగా ఉడికే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ముక్క మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "తలకాయ కూర" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
Thalakaya Kura Recipe

టిప్స్ :

  • ఇక్కడ మాంసాన్ని కుక్కర్​లో ఉడికించేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు తీసుకున్నది ముదురుదైతే ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకుంటే బెటర్. ఏది తీసుకున్నప్పటికీ ముక్క సగం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీలో ఉల్లిపాయ, ఎండుకొబ్బరిని కాల్చి తీసుకోవడం ద్వారా కర్రీ టేస్ట్ అద్భుతం​గా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

