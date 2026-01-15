అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర" - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!
ఈ పద్ధతిలో 'తలకాయ కర్రీ' వండి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : January 15, 2026 at 10:14 AM IST
Best Method to Make Thalakaya Kura : సంక్రాంతి రోజు పిండి వంటలతో పాటు మాంసాహారం తినే ప్రతి ఇంటా నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. అందులోనూ మటన్ ప్రియుల్లో ఎక్కువ మంది "తలకాయ కూర" అంటే భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, చాలా మందికి ఈ కర్రీని సరిగ్గా వండడం రాదు. అందుకే, పండగ వేళ అలాంటివారికోసం సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక బ్రహ్మాండమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే "తలకాయ కూర". టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. సూప్ కూడా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అన్నం మొత్తం షోర్వాతోనే లాగిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో బిగినర్స్ కూడా చాలా సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే తలకాయ కర్రీని సింపుల్గా ఎలా వండుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఉడికించడం కోసం :
- తలకాయ మాంసం - అరకేజీ
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
కర్రీ తయారీకి :
- ఆయిల్ - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేడి నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి తలకాయ మాంసాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కర్రీ స్మెల్ రాకుండా మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన తలకాయ మాంసం, కాస్త పసుపు, ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ గ్లాసులో సగం వాటర్(30 నుంచి 50ఎంఎల్) పోసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై కుక్కర్ మూత పెట్టి రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకోవాలి. అంటే, ముక్క 50 శాతం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక స్పెషల్ మసాలా పొడిని తయారు చేసుకోవాలి.
మసాలా పొడి కోసం :
- లవంగాలు - మూడ్నాలుగు
- యాలకులు - రెండు
- ధనియాలు - అర టేబుల్స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- ఎండుకొబ్బరి - అంగుళం ముక్క
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- అనాసపువ్వు - ఒకటి
- మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- అందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, జాపత్రి, అనాస పువ్వు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు ఒక ఉల్లిపాయను మొత్తంగా కాకుండా గుత్తి వంకాయను కట్ చేసినట్లు ముప్పావు భాగం వరకు నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- తర్వాత కట్ చేసిన ఉల్లిపాయను స్టవ్ మీద పట్టుకారుతో అన్ని వైపులా బాగా కాల్చాలి. అలాగే, ఎండుకొబ్బరి ముక్కను కాల్చి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, కాల్చిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ గిన్నెలో కాల్చిన ఉల్లిపాయను పైన పొట్టు తీసేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్లో 50% వరకు ఉడికిన మాంసాన్ని అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలపాలి.
- నెక్ట్స్ కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నె ఉంచి సరిపడా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారాక అందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- అవీ మంచిగా వేగి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు సగం వరకు ఉడికించి పెట్టుకున్న తలకాయ కూరను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకుని అవన్నీ తలకాయ మాంసానికి మంచిగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి మూతపెట్టి మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగ మీద మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడినన్ని వాటర్ వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ముక్క మెత్తగా ఉడికే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ముక్క మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
- అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "తలకాయ కూర" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
టిప్స్ :
- ఇక్కడ మాంసాన్ని కుక్కర్లో ఉడికించేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు తీసుకున్నది ముదురుదైతే ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకుంటే బెటర్. ఏది తీసుకున్నప్పటికీ ముక్క సగం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో ఉల్లిపాయ, ఎండుకొబ్బరిని కాల్చి తీసుకోవడం ద్వారా కర్రీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
