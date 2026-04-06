పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "సూపర్ స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా ఆలూతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- ఆలూతో రుచికరమైన వంటలే కాదు - ఇలా అద్దిరిపోయే "వడలు" ట్రై చేయండి!
Published : April 6, 2026 at 2:46 PM IST
Crispy and Tasty Aloo Vadalu : పిల్లలకు హాఫ్డే స్కూళ్లు ఉండడంతో ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో ఏమీ తోచనప్పుడల్లా మమ్మీ తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడూ చేసే దోశ, పునుగులు, పకోడీ, బజ్జీలు వంటివి చేసి పెడితే వాళ్లకు నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే, కాస్త వెరైటీగా, రుచిగా చేసి పెట్టే ఒక నయా స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలు".
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే ఆలూతో చేసిన వీటిని అందరూ ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ బంగాళాదుంప వడల తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆలస్యం చేయకుండా ఈ నోరూరించే ఆలూ వడలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - బంగాళాదుంపలు
- రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
- రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నువ్వులు
- ఒక చెంచా - కారం
- ఒక చెంచా - అల్లంపేస్టు
- రెండు చెంచాలు - పచ్చిమిర్చి పేస్టు
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- వేయించడానికి తగినంత - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద గిన్నెలో బంగాళాదుంపలు తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలుగడ్డలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చిమిర్చి పేస్టు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. తర్వాత అందులో జీలకర్ర, నువ్వులు, కారం, అల్లంపేస్టు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్టు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, రెండు చెంచాల నూనె వేసి ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను హై టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
- ఆ నీళ్లు వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ ఉండాలి.
- బియ్యప్పిండిని మొత్తం వేసుకుని చక్కగా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముద్ద కూడా వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న వడల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా ఎర్రగా కాలేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే చిట్టి చిట్టి "బంగాళాదుంప వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ మీరు బంగాళాదుంపతో ఎప్పుడూ రుచికరమైన కర్రీలు, రెగ్యులర్ స్నాక్స్కు బదులుగా ఓసారి ఇలా వడలను ట్రై చేయండి.
