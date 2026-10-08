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ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC అద్భుత ప్యాకేజీ!

ఒకే ట్రిప్​లో అజంతా, ఎల్లోరా, మినీ తాజ్​మహల్ సందర్శన​ - నాలుగు రోజులు ఫుల్ చిల్!

IRCTC Maharashtra Tour
ఎల్లోరా గుహలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 3:52 PM IST

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IRCTC Maharashtra Tour Package : పిల్లలకు మరో నాలుగైదు రోజుల్లో దసరా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ హాలీడేస్​లో టూర్లకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. మీరూ ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక సూపర్​ ​ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే నాలుగు రోజులు ఫుల్ చిల్ అవ్వొచ్చు. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) 'మార్వెల్స్​ ఆఫ్​ మహారాష్ట్ర'​ పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పర్యటన మొత్తం 3 రాత్రులు, 4 రోజులుగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి ట్రైన్​ జర్నీ ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఎల్లోరా, అజంతా ప్రదేశాలను విజిట్​ చేయవచ్చు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ప్రతి శుక్రవారం పర్యటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

IRCTC Maharashtra Tour
ఎల్లోరా గుహలు (Getty Images)

ప్రయాణం కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు ట్రైన్​(అజంతా ఎక్సెప్రెస్​ - 17064) బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు తెల్లవారుజామున ఛత్రపతి శంభాజీనగర్​ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్​ చేసుకుని బుక్​ చేసిన హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం ఎల్లోరా గుహలు సందర్శిస్తారు. అలాగే ఘృష్ణేశ్వర్ టెంపుల్​నూ దర్శించుకుంటారు. ఈవెనింగ్ మినీ తాజ్​మహల్(బీబీ కా మక్బరా)​ విజిట్​ చేస్తారు. ఆ నైట్​కు హోటల్​కు చేరుకుని డిన్నర్​ చేసి అక్కడే స్టే చేస్తారు.

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డే 3 :

మూడో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి అజంతా పయనమవుతారు. అక్కడ అజంతా గుహలు సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి శంభాజీనగర్​​కు వచ్చి అక్కడి నుంచి రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. నైట్ 10 గంటల 45 నిమిషాలకు హైదరాబాద్​కు రిటర్న్​ జర్నీ(ట్రైన్​ నెంబర్​ 17063) మొదలవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 4 :

నాలుగో రోజు మార్నింగ్ 10 గంటలకు కాచీగూడ రైల్వే స్టేషన్​కు(హైదరాబాద్) చేరుకోవడంతో మీ టూర్​ పూర్తవుతుంది.

IRCTC Maharashtra Tour
అజంతా గుహలు (Getty Images)

టికెట్ ధరల వివరాలిలా :

1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు :

  • కంఫర్ట్​లో సింగిల్​ షేరింగ్​ రూ.22,730, ట్విన్​ షేరింగ్​ రూ.13,340, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ రూ.10,700గా నిర్ణయించారు.
  • అదే 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ రూ.6,550, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ రూ.5,550 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • స్టాండర్డ్​లో సింగిల్​ షేరింగ్​ రూ.21,230, ట్విన్​ షేరింగ్​ రూ.11,830, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ రూ.9,200గా నిర్ణయించారు.
  • అదే 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ రూ.5,050, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ రూ.4,050 చెల్లించాలి. గ్రూప్​ బుకింగ్​పై ఇంకొంత మేర డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • ట్రైన్ టికెట్లు (స్టాండర్డ్​, 3AC)
  • ప్రయాణికులకు ఏసీ వెహికల్ ఫెసిలిటీ
  • టిఫెన్, నైట్ డిన్నర్ ప్యాకేజీలో కవర్‌ అవుతాయి.
  • ట్రావెల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ అక్టోబరు 16, 23, 30, నవంబర్ 6, 13, 20, 27 అందుబాటులో ఉంది.

ఐఆర్​సీటీసీ అందిస్తున్న ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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