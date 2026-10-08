ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC అద్భుత ప్యాకేజీ!
ఒకే ట్రిప్లో అజంతా, ఎల్లోరా, మినీ తాజ్మహల్ సందర్శన - నాలుగు రోజులు ఫుల్ చిల్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 3:52 PM IST
IRCTC Maharashtra Tour Package : పిల్లలకు మరో నాలుగైదు రోజుల్లో దసరా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ హాలీడేస్లో టూర్లకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. మీరూ ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీకోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక సూపర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే నాలుగు రోజులు ఫుల్ చిల్ అవ్వొచ్చు. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ ధర ఎంత? ఏ ఏ ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి? ప్రయాణం ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) 'మార్వెల్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర' పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పర్యటన మొత్తం 3 రాత్రులు, 4 రోజులుగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్ జర్నీ ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఎల్లోరా, అజంతా ప్రదేశాలను విజిట్ చేయవచ్చు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ప్రతి శుక్రవారం పర్యటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ప్రయాణం కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు ట్రైన్(అజంతా ఎక్సెప్రెస్ - 17064) బయలుదేరుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు తెల్లవారుజామున ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని బుక్ చేసిన హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం ఎల్లోరా గుహలు సందర్శిస్తారు. అలాగే ఘృష్ణేశ్వర్ టెంపుల్నూ దర్శించుకుంటారు. ఈవెనింగ్ మినీ తాజ్మహల్(బీబీ కా మక్బరా) విజిట్ చేస్తారు. ఆ నైట్కు హోటల్కు చేరుకుని డిన్నర్ చేసి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
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డే 3 :
మూడో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి అజంతా పయనమవుతారు. అక్కడ అజంతా గుహలు సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి శంభాజీనగర్కు వచ్చి అక్కడి నుంచి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. నైట్ 10 గంటల 45 నిమిషాలకు హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ(ట్రైన్ నెంబర్ 17063) మొదలవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 4 :
నాలుగో రోజు మార్నింగ్ 10 గంటలకు కాచీగూడ రైల్వే స్టేషన్కు(హైదరాబాద్) చేరుకోవడంతో మీ టూర్ పూర్తవుతుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలిలా :
1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు :
- కంఫర్ట్లో సింగిల్ షేరింగ్ రూ.22,730, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.13,340, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.10,700గా నిర్ణయించారు.
- అదే 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.6,550, విత్ అవుట్ బెడ్ రూ.5,550 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
- స్టాండర్డ్లో సింగిల్ షేరింగ్ రూ.21,230, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.11,830, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.9,200గా నిర్ణయించారు.
- అదే 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.5,050, విత్ అవుట్ బెడ్ రూ.4,050 చెల్లించాలి. గ్రూప్ బుకింగ్పై ఇంకొంత మేర డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు (స్టాండర్డ్, 3AC)
- ప్రయాణికులకు ఏసీ వెహికల్ ఫెసిలిటీ
- టిఫెన్, నైట్ డిన్నర్ ప్యాకేజీలో కవర్ అవుతాయి.
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ అక్టోబరు 16, 23, 30, నవంబర్ 6, 13, 20, 27 అందుబాటులో ఉంది.
ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తున్న ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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