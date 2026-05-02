సమ్మర్ టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మనకు సమీపంలో హిల్ స్టేషన్స్ ఇవే!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అద్భుతమైన హిల్ స్టేషన్స్ - వీటిని ఒక్కసారైనా చూసి తీరాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 12:48 PM IST
Best Hill Stations for Summer 2026 : సమ్మర్ సెలవులు వచ్చేశాయి. దీంతో చాలా మంది ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ప్రకృతి ప్రేమికులా? నేచర్ను ఎంజాయ్ చేస్తుంటారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఏపీ, తెలంగాణలో అద్భుతమైన హిల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, లోయలు, గుహలు, ఎత్తైన కొండలు, మంచినీటి సరస్సుల మధ్య సాగే ప్రయాణం మీకు మర్చిపోలేని గొప్ప అనుభూతినిస్తాయి. మరి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? వాటి ప్రత్యేకతలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అనంతగిరి కొండలు : అనంతగిరి కొండలను తెలంగాణ ఊటీగా పిలుస్తారు. హైదరాబాద్కు సమీపంలో ఉండే హిల్ స్టేషన్లలో ఇది ఒకటి. వికారాబాద్ నుంచి అనంతగిరికి వెళ్తుంటే దారి పొడవునా ఉండే పచ్చని చెట్లు సందర్శకులకు స్వాగతం పలుకుతాయి. ఎత్తైన కొండలు, ఇరుకైన లోయలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, మంచినీటి సరస్సుల మధ్య ప్రయాణం మిమ్మల్ని మరో లోకంలోకి తీసుకెళ్తాయి. దాదాపు 3763 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ అడవి ఉంది. ఇక్కడ 1300 సంవత్సరాల చరిత్ర గల అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించవచ్చు. నేచర్ వాక్, ఫొటోగ్రఫీ, ట్రెక్కింగ్, బోటింగ్, రాక్ క్లైంబింగ్కు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్. అలాగే భవనాసి సరస్సు ఈ ప్రాంతంలో చూడదగిన ప్రాంతాలు.
నల్లమల కొండలు : రణగొణ ధ్వనులు, గజిబిజి జీవితం నుంచి కాస్త రిలీఫ్ పొందాలంటే నల్లమల బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి ఏపీ, తెలంగాణ మీదుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. కృష్ణా, పెన్నా నదులు ఈ పర్వత శ్రేణిని అనుకొని ప్రవహిస్తుంటాయి. మానవ నిర్మిత కంబం సరస్సు అందరినీ అబ్బురపరుస్తుంది. ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ కూడా చేయవచ్చు. గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వర, భైరాణి కొండ పేరుతో ఉన్న కొండలు రెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. వీటిని ఎక్కితే చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలు పచ్చదనంతో కనువిందు చేస్తాయి. అంతేకాక ఇక్కడ అనేక రాతి నిర్మాణాలు కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మహానది ఆలయం, నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ను చూడొచ్చు.
శ్రీశైలం : ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సాహస యాత్రలు చేయాలనుకునేవారికి శ్రీశైలం మంచి అనుభూతినిస్తుంది. ఇక్కడి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, బోటింగ్, దట్టమైన అడవులు, ఘాట్ రోడ్, గుహలు, జలపాతాలు, లోయలు వంటివి మిమ్మల్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. మల్లికార్జున దేవాలయం, ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం, శ్రీశైలం ఆనకట్ట, మల్లెల తీర్థం వంటి ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలను తప్పక చూడాల్సిందే. నాగార్జున సాగర్-శ్రీశైలం అభయారణ్యంలోని వన్యప్రాణులను దగ్గర నుంచి చూడాలనుకునే వారి కోసం జీప్ సఫారీ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
లంబసింగి : లంబసింగిని ఆంధ్రప్రదేశ్ కశ్మీర్ అని పిలుస్తారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరప్రసాదం లాంటిది. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, యాపిల్ తోటలు, జలపాతాలు, హోరెత్తే వాగుల దృశ్యాల గురించి మాటల్లో వర్ణించలేం. ఇక్కడ క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హార్సిలీహిల్స్ : హార్సిలీహిల్స్ను ఆంధ్రా ఊటీగా పిలుస్తారు. ఇది అన్నమయ్య జిల్లాకే తలమానికంగా మారింది. ఈ పర్యాటక కేంద్రం ఏపీ ఏకైక వేసవి విడిది కేంద్రంగా ప్రభుత్వం గుర్తింపు దక్కింది. సముద్ర మట్టానికి 4312 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న హార్సిలీహిల్స్ ప్రకృతి అందాలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి మారుపేరుగా నిలుస్తున్నాయి కొండపైకి వస్తున్న పర్యాటకులు కొత్త, పాత వ్యూపాయింట్ల నుంచి ప్రకృతి అందాలను వీక్షించవచ్చు.
మహావృక్ష పురస్కారాన్ని పొందిన 155 సంవత్సరాల వయస్సున్న నీలగిరి వృక్షాన్ని చూడొచ్ఛు అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న మొసళ్లపార్కు, జూపార్కును సందర్శించవచ్చు. దట్టమైన అటవీమార్గం గుండా ఘాట్రోడ్డు మీదుగా సాగే ప్రయాణం పర్యాటకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఫొటోగ్రఫీ, రాక్ క్లైంబింగ్, బర్డ్ వాచింగ్, ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. అలాగే గంగోత్రి సరస్సు, కౌండిన్య అభయారణ్యం, చెన్నకేశవ ఆలయం చూడదగిన ప్రాంతాలు. సందర్శకులు బస చేయడానికి అటవీ, పర్యాటకశాఖలతో పాటు ప్రైవేట్ అతిథి గృహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అరకు : ప్రకృతి ప్రేమికులకు భూతల స్వర్గం అరకు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో సముద్రమట్టానికి 910 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ ప్రాంతం ఉంది. ఇక్కడి కొండలు, కోనలు, వాగులే కాకుండా ప్రజల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు సైతం మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తాయి. మండే ఎండల్లో సైతం చల్లని చిరుగాలులతో ఆహ్లాదాన్ని పంచే అరకు లోయలో విహారం సరికొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. అంతేకాక అనంతగిరి జలపాతం, చాపరాయి జలపాతం, బొర్రా గుహలు, పద్మాపురం గార్డెన్, గిరిజిన మ్యూజియం, కాఫీ తోటలు, కటికి జలపాతం, దుబ్రిగుడ జలపాతం తదితర ప్రాంతాలు చూడదగినవి.
"చికుబుకు రైళ్లు" ఇవి ఒక్కసారైనా ఎక్కాల్సిందే - వీటికి అంత క్రేజ్ ఎందుకో తెలుసా?
"ఏపీ To గోవా" పెరగనున్న కనెక్టివిటీ - గుంతకల్ వరకు 'తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్'