బాల్కనీ అందంగా కనిపించాలా? - ఈ మొక్కలు పనికొస్తాయట!
-బాల్కనీ ప్లేస్ను ఆదా చేయాలనుకునేవారికి ప్రత్యామ్నాయంగా వర్టికల్ గార్డెనింగ్ - అయితే ఈ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 6, 2026 at 8:52 PM IST
Best Hanging Flowers: గార్డెనింగ్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్స్టైల్లో భాగమైంది. సెపరేట్ ప్లేస్ లేకపోయినా.. బాల్కనీల్లో రంగురంగుల మొక్కలు పెంచుతూ తమ అభిరుచిని నెరవేర్చుకుంటున్నారు. అయితే కొద్దిమంది బాల్కనీని కూడా ఆదా చేసుకోవాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికి "వర్టికల్ గార్డెనింగ్" చక్కటి ప్రత్యామ్నాయం అంటున్నారు నిపుణులు. రంగురంగుల పూల తీగలను కుండీల్లో వేలాడదీయడమే దీని ప్రత్యేకత అని వివరిస్తున్నారు. ఈ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ బాల్కనీకి సరికొత్త అందాన్ని తీసుకురావడమే కాదు.. ఆ ప్రదేశాన్ని పరిమళభరితంగా మార్చేస్తాయంటున్నారు. మరి, ఆ పూల మొక్కలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బోగన్విలియా: కాగితం పూలుగా పిలిచే వీటిని ఎప్పుడు పెంచుకునేలా కంటే వేలాడే పూల తరహాలో పెంచుకుంటే బాల్కనీకి మరింత అందం తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. పింక్, పర్పుల్, ఆరెంజ్, బేబీ పింక్, తెలుపు.. ఇలా వివిధ రంగుల్లో ఉండే ఈ పూల మొక్కల్ని బాల్కనీల్లో అక్కడక్కడా వేలాడదీయాలని.. తద్వారా అవి తీగల్లా కిందికి విస్తరిస్తూ ఆ ప్రదేశాన్ని కలర్ఫుల్గా మార్చేస్తాయంటున్నారు. వేడి వాతావరణంలోనూ ఈ మొక్కలు పెరుగుతాయని, పైగా వీటి సంరక్షణ కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదంటున్నారు. కొన్ని నీళ్లు పోస్తే ఇట్టే పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
మార్నింగ్ గ్లోరీ: పేరుకు తగ్గట్టుగా ప్రశాంతంగా ఉండే ఈ మొక్క, తీగలా పాకుతూ బాల్కనీకి అందం తెస్తుందని వివరిస్తున్నారు. నీలం, పర్పుల్, పింక్, తెలుపు.. వంటి షేడ్స్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయంటున్నారు. ఇక ఈ పూల మొక్కల కుండీలను బాల్కనీలో వేలాడదీయడం లేదంటే వీటి తీగలను బాల్కనీ గ్రిల్కు చుట్టడం వల్ల ఆ ప్రదేశమంతా అల్లుకుపోయి మరీ పూలు విరబూస్తాయని చెబుతున్నారు. ఉదయం పూట విచ్చుకొని, మధ్యాహ్నం అయ్యే సరికి ముడుచుకుపోయే ఈ పూల సంరక్షణ కోసం కూడా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. కొన్ని నీళ్లు పోసి.. సహజ సిద్ధమైన ఎరువు కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. అలాగే నిర్ణీత వ్యవధుల్లో ప్రూనింగ్ చేయడం కూడా తప్పనిసరి అని వివరిస్తున్నారు.
శంఖు పూలు: అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించిడంతో పాటు ఔషధ గుణాలు కూడా నింపుకొన్న పూలు శంఖు పూలు. చాలా మంది ఇళ్లలో దీనిని పెంచుకుంటున్నారు కూడా. అయితే వీటిని నేల మీద కాకుండా బాల్కనీల్లో వేలాడే మొక్కలుగానూ పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ మొక్కలను బాల్కనీ లేదంటే ఇంటి ముందట వేలాడదీయడం వల్ల తీగలు కిందికి పాకి పూలు పూస్తాయంటున్నారు. ముదురు నీలం రంగులో ఉండే ఈ పూలతో ఆ ప్రదేశమంతా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. పైగా ఈ మొక్క సంరక్షణ కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదని, కొన్ని నీళ్లు పోస్తే చాలంటున్నారు.
గులాబీలు: మనకు ఎంతో ఇష్టమైన గులాబీ మొక్కలను బాల్కనీలో వేలాడదీసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రంగురంగుల మొక్కల కుండీలను కొంచెం గ్యాప్తో వేలాడదీయడం ఒక పద్ధతైతే.. బాల్కనీ డోర్కి ఇరువైపులా గులాబీ మొక్కల కుండీల్ని వేలాడదీసి.. తాడు సహాయంతో వాటి తీగలను ఆర్చ్లా ఏర్పాటు చేయడం మరో పద్ధతి అంటున్నారు. ఇలా మన మనసులోని ఆలోచనలకు పదును పెట్టి బాల్కనీలోనే కలర్ఫుల్ రోజ్ గార్డెన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా ఆ ప్రదేశాన్ని ఆకర్షణీయంగా, పరిమళభరితంగా మార్చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఇక రోజూ కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ, తరచూ ప్రూనింగ్ చేయడం వల్ల ఈ మొక్క త్వరగా విస్తరించి పూలు విరగబూస్తాయని చెబుతున్నారు.
పైన చెప్పిన మొక్కలతో పాటు కోరల్ వైన్, క్లెమాటిస్, ప్యాషన్ ఫ్లవర్.. వంటి పూల మొక్కల్నీ బాల్కనీల్లో నచ్చినట్లుగా వేలాడదీసుకోవచ్చని.. ఆ ప్రదేశానికి సరికొత్త అందాన్ని తీసుకురావచ్చంటున్నారు. అయితే ఇవన్నీ జరగాలంటే పూల కుండీలను సూర్యరశ్మి తగిలేలా వేలాడదీయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ చిన్న మార్పులు ట్రై చేయండి - మీ ఇల్లు కొత్తగా, అందంగా మెరిసిపోతుంది!
మీ ఇంట్లో "గులాబీ మొక్క" ఉందా? - ఈ సహజ ఎరువులతో గుబురుగా పెరుగుతుందట!