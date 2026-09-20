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ఇంటి లుక్​ మార్చే సరికొత్త 'ఫ్లోరింగ్ ట్రెండ్​'! - ఖర్చు తక్కువ, నచ్చకపోతే ఈజీగా మార్చేయొచ్చు!

నేలపై పచ్చని హరివిల్లు - ఇంటి గచ్చులకు కొత్త లుక్​! - తక్కువ ధరతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!

New House Flooring Trend
ఫ్లోరింగ్ ట్రెండ్​ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:16 AM IST

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New House Flooring Trend : మీరు ఇంట్లో నడుస్తున్నా ప్రకృతి వనాల మధ్య ఉన్నట్లు అనిపిస్తే ఎంత హాయి. పువ్వులు, బీచ్ తీరాలు, కొలనుల వంటి ప్రకృతి రమణీయాలు కాలి కిందే కొలువుదీరితే నిజంగా ఆనందమే కదా! ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఆహ్లాదాన్ని పంచేలా ప్రకృతి వనాల మధ్య నడిచినట్లు తీర్చిదిద్దిన గచ్చులు(ఫ్లోర్) ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్. అసలేంటి ఈ నయా ఫ్లోర్ ట్రెండ్? ఎలా డిజైన్​ చేస్తారు? దీన్ని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇంటికి మరిన్ని హంగులు అద్దడం కోసం గదుల ఫ్లోర్​ను వైశాల్యానికి తగ్గట్టుగా త్రీడీ వాల్​పేపర్స్​తో ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. నిర్మాణానికి వాడే ఇంటి మెటీరియల్స్​తో పాటు గోడలకు, గచ్చులకు నూతన ట్రెండ్​ను అనుసరిస్తున్నారు. మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి మొదట్లో మట్టి, కంకర ఆ తర్వాత మార్బుల్స్, టైల్స్, గ్రానైట్ ఉపయోగించేవారు. ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో మనకిష్టమైన గ్రాఫిక్స్​ను వుడెన్, లామినేట్, 3డీ ఫ్లోరింగ్​తో నేలపై పరుస్తున్నారు. రూమ్ వైశాల్యం, కలర్, డిజైన్​కు తగిన వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో శ్రద్ధ పెడితే చాలు. ప్రకృతి దృశ్యాలన్ని కూడా మన కళ్ల ముందే కాళ్ల కింద నిలిచి ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.

థీమ్​ను మార్చేసేలా :

సముద్ర తీరాలు, స్కైలైన్ వంటివి గది థీమ్​ను మార్చేస్తాయి. ఆధునిక లివింగ్ రూమ్ కోసం రేఖాగణిత నమూనాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. పెద్ద, బోల్డ్ డిజైన్లు విశాలమైన రూమ్​లకు, చిన్న డిజైన్లు తక్కువ ప్లేస్ ఉన్న చోటుకు బాగా సరిపోతాయి. పడక గది, పిల్లలు, వంట గదులకు, బాల్కనీకి వేర్వేరుగా డిజైన్లను ఎంపిక చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ధర వచ్చేసి :

తాత్కాలిక మార్పులకు పీల్ అండ్ స్టిక్, సాధారణ వినియోగానికి పీవీసీ, టైల్స్ మాదిరిగా వినైల్, ఆకర్షణీయమైన ఫినిషింగ్​కు ఎల్​వీటీ(లగ్జరీ వినైల్ టైల్స్), మన్నిక, నీటి నిరోధకతకు ఎస్​పీసీ(స్టోన్ ప్లాస్టిక్ కాంపోజిట్) వంటివి అందుబాటులో ఉన్నాయి. నాణ్యత, డిజైన్, బ్రాండ్​ను బట్టి చదరపు అడుగుకు రూ.30 నుంచి రూ.300 వరకు ధర ఉంది.

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రంగు-స్థలం :

  • ఫర్నిచర్ రూమ్ గోడల రంగులను ఎలివేట్ చేసేలా ఫ్లోర్ డిజైన్ వాల్ పేపర్ల ఎంపిక ఉండాలి. గోడల రంగు ప్లెయిన్​గా, లైట్ కలర్ ఉంటే ఫ్లోర్ డిజైన్ బోల్డ్ డిజైన్స్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. గోడల రంగు గాఢత ఎక్కువ ఉంటే సాదా సీదా ఫ్లోర్ డిజైన్స్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఫ్లోర్ వాల్ పేపర్స్ కొనడానికి ముందు గదుల వాస్తవ స్థలం ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. ఆ డిజైన్స్ ఎంత కాలం వరకు ఉంటే బాగుంటుందో ముందే నిర్ణయించుకుని, దాన్ని బట్టి ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

ప్రయోజనాలు :

  • గచ్చుకు(ఫ్లోర్​) ఏదైనా చిన్నపాటి మరమ్మతులొచ్చినా, నచ్చకపోయినా మొత్తం తొలగించి మళ్లీ వేయాలి. ఇది ఖర్చుతో కూడుకున్నది. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఫ్లోర్ వాల్ పేపర్లు ప్రత్యేకమైన, అద్భుతమైన దృశ్య అనుభవాన్నిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా వాటర్ ప్రూఫ్, యాంటీ స్లిప్(జారిపోకుండా ఉండే) పీవీసీ మెటీరియల్​తో ఉంటాయి. బాత్ రూమ్​లు, కిచెన్​లలో వాడటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
  • అలాగే, వీటి మన్నిక ఎక్కువ, దీర్ఘకాలం ఉంటాయి. తడి క్లాత్​తో శుభ్రం చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ఎప్పుడూ తాజాగా కనిపిస్తుంది.
  • గది వైశాల్యాన్ని బట్టి ధరలు ఉంటాయి. ఇన్​స్టలేషన్ సులువు. నచ్చకపోతే తొలగించి, మరొక వాల్​పేపర్​ను అతికించవచ్చు. డిజైన్ల కోసం ఎలాంటి లోపాలు లేని వాల్ పేపర్​ను నిపుణుల సాయంతో ఎంపిక చేసుకోవాలి.

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