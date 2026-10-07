ఇంటి లుక్ను మార్చేసే "విండో కర్టెన్లు" - మార్కెట్లోకి సరికొత్త డిజైన్లు!
-మనసుకు ప్రశాంతత, కుటుంబానికి రక్షణ ఇచ్చే ఒక అందమైన గూడు ఇల్లు - ఇంటిని అందంగా మలచడంలో కిటికీ తెరలు ముఖ్య పాత్ర!
Published : October 7, 2026 at 5:33 PM IST
Best Window Curtains for Home Decoration: సొంత ఇల్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునేది ప్రశాంతత, భద్రత. ఎందుకంటే ఇల్లు కేవలం నాలుగు గోడల మధ్య ఉండే స్థలం కాదు, మన మనసుకు ప్రశాంతత, కుటుంబానికి రక్షణ ఇచ్చే ఒక అందమైన గూడు. అయితే అలాంటి ఇంటి వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మార్చడంలో కర్టెన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కేవలం అందం కోసమే కాకుండా, గదిలోకి వచ్చే వెలుతురును నియంత్రించడానికి, ప్రైవసీ కోసం, వేడి లేదా చలి నుంచి రక్షణ పొందడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రకరకాల కర్టెన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, వీటిని వాడటం వల్ల పలు ఉపయోగాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వెల్వెట్, సిల్క్: చూడటానికి గ్రాండ్గా, రాయల్గా కనిపించే బరువైన మెటీరియల్తో తయారవుతాయని.. ఇంటిని రిచ్గా చూపించడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా మందంగా ఉండటం వల్ల రోడ్డు పక్కన ఉండే ఇళ్లలో బయటి శబ్దాలను కొంతవరకు అడ్డుకోగలవని.. హాలు, పూజ గదికి లేదా లగ్జరీ లుక్ కోరుకునే వారికి బాగుంటాయని చెబుతున్నారు.
కాటన్, లెనిన్: ఈ తెరలు సహజమైన నూలుతో తయారవుతాయని చెబుతున్నారు. ఇవి ఎండాకాలంలో చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయని, గదిలోకి గాలి బాగా వచ్చేలా చేస్తూ వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదంగా ఉంచుతాయంటున్నారు.
బ్లాకౌట్: ఇవి సాధారణ తెరల కంటే చాలా మందంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మందపాటి క్లాత్తో తయారవడం వల్ల బయట నుంచి వచ్చే కాంతిని 90 నుంచి 100 శాతం వరకు అడ్డుకుంటాయని చెబుతున్నారు. అంటే పగటి సమయంలో వీటిని వేస్తే రాత్రి లాంటి చీకటి వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
బ్లైండ్స్ లేదా రోలర్: వుడ్, ప్లాస్టిక్ లేదా ఫ్యాబ్రిక్ పట్టీలతో క్లాత్లా పైకి, కిందికి జరిపేలా ఈ కర్టెన్లు ఉంటాయని, మనకు కావలసినంత వెలుతురు వచ్చేలా తాడు సహాయంతో సులభంగా జరుపుకోవచ్చంటున్నారు. ఇవి ఆఫీసులు, చదువుకునే గదులు, వంట గదికి కొత్త రూపును ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
షీర్: ఇవి నైలాన్ లేదా జార్జెట్తో తయారయ్యే చాలా పల్చటి తెరలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బయటి ఎండను అరికట్టి, హాయినిచ్చే సహజమైన వెలుతురును, గాలిని గదిలోకి రానిస్తాయంటున్నారు. పగటి సమయంలో బయటి వారికి లోపల కనిపించకుండా ప్రైవసీని ఇస్తాయని.. ఇంటికి మోడ్రన్, క్లాసిక్ లుక్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
డబుల్ లేయర్ విధానం: కిటికీకి లోపలి వైపు పల్చటి షీర్ తెరను, దాని పైన మందపాటి కాటన్ లేదా బ్లాకౌట్ తెరను కలిపి వేస్తారంటున్నారు. పగలు షీర్ తెరను ఉంచడం ద్వారా గదిలోకి చక్కని గాలి, వెలుతురు వస్తాయని.. రాత్రిపూట కాటన్ లేదా బ్లాకౌట్ తెరతో మూసేయడం ద్వారా ప్రైవసీని పొందవచ్చంటున్నారు. అలాగే ఏసీ వాడుతున్నప్పుడు గది చల్లదనం బయటకు పోకుండా ఇవి అడ్డుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
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