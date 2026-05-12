సమ్మర్లో పని మీద బయటకు వెళ్తున్నారా? - ఈ "గ్యాడ్జెట్స్" ఉంటే వేడి అనేది ఉండదు!
-రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ ఉపకరణాలు వాడితే కూల్ కూల్గా ఉండొచ్చు!
Published : May 12, 2026 at 4:05 PM IST
Best Cooling Gadgets for Summer: ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. తొమ్మిది తర్వాత బయటికి వెళ్లాలంటే ప్రజలు జంకుతున్నారు. ఇక అత్యవసర పరిస్థితి అయితే వెళ్లక తప్పదు. ఒక్కసారి పనిమీద బయటికి వెళ్లామంటే ఉక్కపోత, వేడిగాలులతో అల్లాడాల్సిందే. వెంట గొడుగు, వాటర్ బాటిల్ వంటివి తీసుకెళ్లినా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంటికి వచ్చే వరకు ఇదే తంతు. అయితే ఈ సమస్యలకు పరిష్కారంగా కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. వీటిని వెంట తీసుకెళ్తే ఎండ, ఉక్కపోత అన్న మాట రాదు. మరి ఆ వస్తువులు ఏంటి? వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
Cool Spray: ఉద్యోగం, ఇంటి పనులు, ఇతర అవసరాలకోసం బయటకు వెళ్లడం తప్పదు. దీంతో ఉక్కపోత ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకే "కూల్ స్ప్రే" ఉంది. దీన్ని కొద్దిగా స్ప్రే చేసుకుంటే చాలు... తక్కువ సమయంలోనే శరీరం ఏసీలో ఉన్నంత చల్లగా మారిపోతుంది. ఎటువంటి రసాయనాలు లేకుండా నీళ్లు, పెర్ఫ్యూమ్, శరీరానికి హాని చేయని డ్రైఐస్... తదితరాలు కలిపి తయారుచేసే ఈ స్ప్రేని కేవలం శరీరానికి మాత్రమే కాకుండా దుస్తులపైనా, చెప్పులు, కార్లో... ఇలా అన్నిచోట్లా స్ప్రే చేసి వాడుకోవచ్చు.
Mini AC and Fan Clip: ఎండల్లో ప్రయాణాలు, ఫంక్షన్లు అంటే చెప్పలేని ఇబ్బంది. ఉక్కపోత కారణంగా ఓ 5 నిమిషాలు కూడా కూర్చోలేని పరిస్థితి. అయితే ఈ సమస్య నుంచి "మినీ ఏసీ అండ్ ఫ్యాన్ క్లిప్" బయటపడేస్తుంది. దీన్ని ఎంచక్కా అలా డ్రెస్సుకు పెట్టుకుంటే.. చల్లచల్లటి గాలిని ఇచ్చి, వేడిని తగ్గిస్తుంది. పోర్టబుల్ నెక్ ఇంకా మినీ టేబుల్ ఫ్యాన్లలాంటి వాటితో పోలిస్తే సులువుగా చొక్కాకీ, కుర్తాకీ అమర్చుకోవచ్చు. మూడు రకాలుగా స్పీడ్ను అడ్జస్ట్ చేసుకునే వీలున్న ఈ క్లిప్ 360 డిగ్రీల కోణంలో చుట్టూ తిరుగుతుంది కూడా. వెళ్లినచోట ఎంత ఉక్కపోత ఉన్నా ఈ మినీ గ్యాడ్జెట్తో హాయిగా సేద తీరొచ్చు. బ్యాటరీలతో పనిచేసే ఈ గ్యాడ్జెట్కి ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.
Electric Cooling Cups: హాట్ సమ్మర్లో కూల్ కూల్గా ఉండే డ్రింక్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇంట్లో ఫ్రిజ్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడంటే అప్పుడు తాగొచ్చు. కానీ బయటి ఆ పరిస్థితి ఉండదు. అందుకే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారీదారులు... "ఎలక్ట్రిక్ కూలింగ్ కప్స్ని" తీసుకొచ్చారు. కార్లో, బయట ఎక్కడైనా- చల్లదనం కోసం వీటిని వాడొచ్చు. పండ్ల రసాలూ, మజ్జిగ, కూల్డ్రింక్స్, వాటర్... ఇలా ఏదైనా సరే, వీటి సాయంతో నిమిషాల్లో చల్లబడతాయి. బటన్ ఆన్ చేయగానే రెండు నుంచి 5 నిమిషాల్లో లోపలివి చల్లగా మారతాయి.
AC Helmets: సమ్మర్లో బైక్ మీద కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేస్తేనే అల్లాడిపోతాం. అలాంటిది ఓ గంటా, రెండు గంటలైతే ఇక భరించలేం. అలాంటప్పుడు తలకు రక్షణగా ఉండే హెల్మెట్.. చల్లటి ఎయిర్ కండిషనర్లా పనిచేస్తే ఎంత బాగుంటుందో కదా! సరిగ్గా ఆ ఆప్షన్లతోనే "ఏసీ హెల్మెట్లు" దొరుకుతున్నాయి. ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్తో ఉండే ఈ హెల్మెట్- బయట గాలిని లోపలికి తీసుకుని చల్లగా చేసి తలను కూల్గా ఉంచుతుంది. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీలతో పని చేసే ఈ హెల్మెట్ దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పని చేస్తుంది. ఈ హెల్మెట్లో రకరకాల మోడల్స్, రంగులూ ఉన్నాయి. ఖరీదు కాస్త ఎక్కువే అయినా - లాంగ్ డ్రైవ్కు వెళ్లే బైకర్లకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
