ETV Bharat / offbeat

"న్యూ ఇయర్​ రోజున ఆ రంగు దుస్తుల్లో, ఈ దేవాలయాన్ని దర్శిస్తే - ఏడాదంతా శుభం!"

- కొత్త ఏడాది తొలి రోజున ఏ రంగు దుస్తులు ధరించాలో చెబుతున్న జ్యోతిష్యులు - మహా శివుడిని దర్శించుకుంటే సంవత్సరం మొత్తం మంచి జరుగుతుందట!

Best Color Dresses to Wear on New Year 2026
Best Color Dresses to Wear on New Year 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Color Dresses to Wear on New Year 2026: మరికొన్ని గంటల్లో కొత్త సంవత్సరం రానుంది. నూతన సంవత్సరం అంటే పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఫుల్లుగా​ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. డిసెంబర్​ 31 అర్ధరాత్రి కేక్​ కట్​ చేసి సంబురాలు చేసుకుంటారు. ఇక జనవరి 1వ తేదీన శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి కొత్త దుస్తులు ధరించి తమ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకుంటారు. అయితే 2026 ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం మొత్తం కలిసి రావాలంటే జనవరి 1న ఏ కలర్​ దుస్తులు ధరించాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్యలు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ సూచిస్తున్నారు. కేవలం దుస్తుల విషయంలోనే కాకుండా దర్శించాల్సిన దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కలర్​ మంచిది: 2026వ సంవత్సరం జనవరి 1వ తేదీ గురువారం వచ్చిందని.. ఆ వారానికి అధిపతి గురువు అని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. కాబట్టి నవగ్రహాల్లో గురు బలాన్ని పెంచుకుని గ్రహదోషాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి.. కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున నీటిలో కొద్దిగా పసుపు, పసుపు రంగు కలిగిన పూలు వేసి స్నానం చేస్తే గురు బలం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. స్నానం చేసిన తర్వాత ద్వాదశ రాశుల వారు, 27 నక్షత్రాల వారు గురువుకు ఇష్టమైన పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు.

సంఖ్యా శాస్త్ర ప్రకారం కూడా: జ్యోతిష్య ప్రకారమే కాకుండా సంఖ్యా శాస్త్రం ఆధారంగా కూడా జనవరి 1వ తేదీన ఆయా రంగు దుస్తులు ధరించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. జనవరి 1, 2026 అంటే 1+1+2+0+2+6=12, 1+2=3. దీనిని డెస్టినీ నెంబర్​ అంటారట. అంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో లగ్నానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో.. సంఖ్యా శాస్త్రంలో ఆత్మ సంఖ్య(డెస్టినీ నెంబర్​)కు అంతే ప్రాధాన్యం ఉందంటున్నారు. ఈ లెక్క ప్రకారం జనవరి 1, 2026వ తేదీని కలిపినప్పుడు మొత్తం సంఖ్య మూడు వచ్చింది కాబట్టి.. 3 అనేది గురుగ్రహానికి సంబంధించినది అని.. బృహస్పతికి పసుపు అంటే ఇష్టం కాబట్టి న్యూ ఇయర్​ రోజు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అంటే ఈ లెక్కన ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం మొదటి రోజు జ్యోతిష్యం ప్రకారం, సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం పసుపు రంగే వచ్చింది కాబట్టి.. ఈ కలర్​ వస్త్రాలు ధరించాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఆ రంగు దుస్తులు ధరించలేని వారు కనీసం ఎల్లో కలర్​ కలిగిన కర్ఛీప్​ను అయినా దగ్గర పెట్టుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దీని వల్ల గురు బలం పెరుగుతుందని, సంవత్సరం మొత్తం విశేషమైన పురోగతి లభిస్తుందని అంటున్నారు.

జనవరి 1న దర్శించాల్సిన ఆలయాలు ఇవే: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు కూడా అధిష్ఠాన దేవతలు ఉంటారట. ఆ లెక్కన గురుగ్రహానికి అధిపతి శివుడు కాబట్టి.. జనవరి ఒకటవ తేదీ గురువారం రోజున శివాలయాన్ని దర్శించుకోవాలని చెబుతున్నారు. కేవలం దర్శనం మాత్రమే కాకుండా రుద్రాభిషేకం చేయించుకున్నా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అది వీలుకాని వారు పసుపు నీటితో అభిషేకం చేసినా మంచి జరుగుతుందని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరం మొత్తం ఆర్థికంగా అదృష్టం వరిస్తుందని, గృహదోషాలు తొలగిపోతాయని అంటున్నారు. అలాగే శివాలయానికి వెళ్లినా.. ఇంట్లో అయినా "శ్రీ శివాయ మహాదేవాయ ఐశ్వర్యేశ్వరాయ" అనే మంత్రం చదువుకున్నా మంచిదంటున్నారు. ఇక శివాలయానికి వెళ్లలేని వారు గురు స్వరూపమైన దక్షిణామూర్తి, దత్తాత్రేయుడు, రాఘవేంద్ర స్వామి లను దర్శించుకున్న గురుబలం సంవత్సరం మొత్తం లభిస్తుందని అంటున్నారు.

పితృకార్యాలకు శ్రీకూర్మ ఆలయం - కాశీలో అస్థికలు కలిపినంత పుణ్యం!

తిరుమల శ్రీనివాసుడు- కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా ఎందుకు అవతరించాడు?

TAGGED:

BEST COLOR TO WEAR ON NEW YEAR 2026
WHICH TEMPLE IS GOOD TO VISIT
NEW YEAR 2026 BEST COLOUR
నూతన సంవత్సరం 2026
BEST COLOR TO WEAR ON NEW YEAR 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.