"బాత్రూమ్ టైల్స్" నల్లగా మారిపోయాయా? - ఇంట్లోనే సూపర్ క్లీనర్ సిద్ధం!
- ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే బాత్రూమ్ క్లీనర్ - ఖర్చు తక్కువ, సమయం ఆదా!
Published : February 6, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 2:40 PM IST
Best Way to Clean Bathroom : ఇళ్లు శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే ఇంటిల్లిపాదీ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అయితే, ఇంటిని శుభ్రం చేయడం ఒక ఎత్తయితే బాత్రూమ్ని క్లీన్ చేయడం మరో ఎత్తు. ఎంత కడిగినా మరకలు వదలట్లేదని అమ్మలు బాధపడుతుంటారు. దాంతో మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్ కొని తెచ్చి మరీ క్లీన్ చేస్తుంటారు. వాటికోసం ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు కూడా ఖర్చు చేస్తుంటారు. అయినా, రిజల్ట్ అంతంతమాత్రంగానే ఉంటుంది. కానీ, ఓసారి ఈ "హోమ్మేడ్ బాత్రూమ్ క్లీనర్" ట్రై చేసి చూడండి. దీనితో ఎక్కువ రుద్దాల్సిన పని లేకుండానే నిమిషాల్లోనే మీ బాత్రూమ్ను తళతళా మెరిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడంతోపాటు డబ్బునూ సేవ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. పైగా, దీన్ని ఇంట్లో ఉన్న మూడ్నాలుగు పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంతకీ ఈ నేచురల్ బాత్రూమ్ క్లీనర్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? దాన్ని ఎలా వాడాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నార్మల్గా చాలా మంది ఇళ్లలో బాత్రూమ్ ఎంత రుద్ది రుద్ది కడిగినా అడుగు భాగంతోపాటు సైడ్స్కు ఉండే టైల్స్ మురికి పట్టి కనిపిస్తుంటాయి. ఎంత క్లీన్ చేసినా గార పట్టి పసుపు కలర్లో కనిపించే మరకలు ఒక్క పట్టాన పోపు. అయితే, ఈసారి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ హోమ్మేడ్ క్లీనర్ను ట్రై చేయండి. మరకలు నిమిషాల్లోనే మాయమై మీ బాత్రూమ్ కొత్త రూపును సొంతం చేసుకుంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
కిచెన్లో స్టీల్ సింక్ ఉపయోగిస్తున్నారా? - ఇలా 'డీప్ క్లీన్' చేస్తే ఎప్పటికీ కొత్తదానిలా!
హోమ్మేడ్ లిక్విడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే?
- ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో లీటర్ నీళ్లు తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే సర్ఫ్ను రెండు కప్పుల వరకు వేసి అది వాటర్లో పూర్తిగా కరిగిపోయేలా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- సర్ఫ్ పూర్తిగా కరిగిపోయి వాటర్ మరిగిన తర్వాత అందులో సర్ఫ్ తీసుకున్న కప్పుతో రెండు కప్పుల వరకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెండు నిమ్మకాయలను కట్ చేసి అందులో పిండాలి. తర్వాత ఏదైనా కర్ర లేదా గరిటెతో ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కాళ్లకు చెప్పులు వేసుకుని, చేతులకు బ్లౌజులు ధరించి ఏదైనా గ్లాసు లేదా చిన్న గిన్నెతో బాత్రూమ్లో ఉండే టైల్స్, అడుగుభాగం ఇలా బాత్రూమ్ మొత్తం ఆ లిక్విడ్ అప్లై చేయాలి.
- ఈ లిక్విడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత వెంటనే క్లీన్ చేయకుండా ఒక అరగంట పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అరగంట తర్వాత చేతులకు బ్లౌజులు ధరించి బ్రష్ లేదా ఐరన్ స్క్రబ్బర్తో టైల్స్, ట్యాప్స్తో సహా బాత్రూమ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి రుద్దుకోవాలి. అలాగని మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి తోమాల్సిన రుద్దాల్సిన లేదు.
- ఆవిధంగా రుద్దిన తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో బాత్రూమ్ మొత్తాన్ని నీట్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంతే, టైల్స్ ఎంత గార పట్టి ఉన్నా సింపుల్గా మరకలు తొలగిపోయి కొత్తవాటిలా తయారవుతాయంటున్నారు.
- వారానికి ఒకసారి ఇంట్లోనే ఇలా నేచురల్ క్లీనర్ ప్రిపేర్ చేసుకుని బాత్రూమ్ శుభ్రం చేశారంటే ఎప్పుడూ ఫ్రెష్గా తళ తళా మెరిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఖర్చు తక్కువ, సమయం ఆదా!
ఈ నేచురల్ లిక్విడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒకవేళ మీ వద్ద బ్లీచింగ్ పౌడర్ లేనట్లయితే బేకిండ్ సోడా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వంట సోడా మురికి మరకలు పోగొట్టడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. మరి, మీరూ ఓసారి ఈ హోమ్మేడ్ క్లీనర్తో బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసి చూడండి. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో రెడీ అవుతుంది. సమయాన్ని ఆదా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఇంటి ఆరోగ్యానికి 'పంచ సూత్రాలు' - ఇవి పాటిస్తే చాలా స్పీడ్గా ఇల్లంతా క్లీన్!
ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ వాడుతున్నారా? - ఈ తప్పులు చేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు