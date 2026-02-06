ETV Bharat / offbeat

"బాత్రూమ్ టైల్స్" నల్లగా మారిపోయాయా? - ఇంట్లోనే సూపర్ క్లీనర్ సిద్ధం!

- ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే బాత్రూమ్ క్లీనర్ - ఖర్చు తక్కువ, సమయం ఆదా!

Best Way to Clean Bathroom
Best Way to Clean Bathroom (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 2:31 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 2:40 PM IST

Best Way to Clean Bathroom : ఇళ్లు శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే ఇంటిల్లిపాదీ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అయితే, ఇంటిని శుభ్రం చేయడం ఒక ఎత్తయితే బాత్రూమ్​ని క్లీన్ చేయడం మరో ఎత్తు. ఎంత కడిగినా మరకలు వదలట్లేదని అమ్మలు బాధపడుతుంటారు. దాంతో మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్ కొని తెచ్చి మరీ క్లీన్ చేస్తుంటారు. వాటికోసం ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు కూడా ఖర్చు చేస్తుంటారు. అయినా, రిజల్ట్ అంతంతమాత్రంగానే ఉంటుంది. కానీ, ఓసారి ఈ "హోమ్​మేడ్ బాత్రూమ్ క్లీనర్" ట్రై చేసి చూడండి. దీనితో ఎక్కువ రుద్దాల్సిన పని లేకుండానే నిమిషాల్లోనే మీ బాత్రూమ్​ను తళతళా మెరిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడంతోపాటు డబ్బునూ సేవ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. పైగా, దీన్ని ఇంట్లో ఉన్న మూడ్నాలుగు పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంతకీ ఈ నేచురల్ బాత్రూమ్ క్లీనర్​​ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? దాన్ని ఎలా వాడాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నార్మల్​గా చాలా మంది ఇళ్లలో బాత్రూమ్ ఎంత రుద్ది రుద్ది కడిగినా అడుగు భాగంతోపాటు సైడ్స్​కు ఉండే టైల్స్ మురికి పట్టి కనిపిస్తుంటాయి. ఎంత క్లీన్ చేసినా గార పట్టి పసుపు కలర్​లో కనిపించే మరకలు ఒక్క పట్టాన పోపు. అయితే, ఈసారి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ హోమ్​మేడ్ క్లీనర్​ను ట్రై చేయండి. మరకలు నిమిషాల్లోనే మాయమై మీ బాత్రూమ్ కొత్త రూపును సొంతం చేసుకుంటుందంటున్నారు నిపుణులు.

హోమ్​మేడ్ లిక్విడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే?

  • ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో లీటర్ నీళ్లు తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో మీరు రెగ్యులర్​గా యూజ్ చేసే సర్ఫ్​​ను రెండు కప్పుల వరకు వేసి అది వాటర్​లో పూర్తిగా కరిగిపోయేలా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • సర్ఫ్ పూర్తిగా కరిగిపోయి వాటర్ మరిగిన తర్వాత అందులో సర్ఫ్ తీసుకున్న కప్పుతో రెండు కప్పుల వరకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెండు నిమ్మకాయలను కట్ చేసి అందులో పిండాలి. తర్వాత ఏదైనా కర్ర లేదా గరిటెతో ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కాళ్లకు చెప్పులు వేసుకుని, చేతులకు బ్లౌజులు ధరించి ఏదైనా గ్లాసు లేదా చిన్న గిన్నెతో బాత్రూమ్​లో ఉండే టైల్స్, అడుగుభాగం ఇలా బాత్రూమ్ మొత్తం ఆ లిక్విడ్ అప్లై చేయాలి.
  • ఈ లిక్విడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత వెంటనే క్లీన్ చేయకుండా ఒక అరగంట పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • అరగంట తర్వాత చేతులకు బ్లౌజులు ధరించి బ్రష్ లేదా ఐరన్ స్క్రబ్బర్​తో టైల్స్​, ట్యాప్స్​తో సహా బాత్రూమ్ ​మొత్తాన్ని ఒకసారి రుద్దుకోవాలి. అలాగని మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి తోమాల్సిన రుద్దాల్సిన లేదు.
  • ఆవిధంగా రుద్దిన తర్వాత నార్మల్​ వాటర్​తో బాత్రూమ్ మొత్తాన్ని నీట్​ క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంతే, టైల్స్ ఎంత గార పట్టి ఉన్నా సింపుల్​గా మరకలు తొలగిపోయి కొత్తవాటిలా తయారవుతాయంటున్నారు.
  • వారానికి ఒకసారి ఇంట్లోనే ఇలా నేచురల్ క్లీనర్​ ప్రిపేర్ చేసుకుని బాత్రూమ్ శుభ్రం చేశారంటే ఎప్పుడూ ఫ్రెష్​గా తళ తళా మెరిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఖర్చు తక్కువ, సమయం ఆదా!

ఈ నేచురల్ లిక్విడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒకవేళ మీ వద్ద బ్లీచింగ్ పౌడర్ లేనట్లయితే బేకిండ్ సోడా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వంట సోడా మురికి మరకలు పోగొట్టడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. మరి, మీరూ ఓసారి ఈ హోమ్​మేడ్ క్లీనర్​తో బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసి చూడండి. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో రెడీ అవుతుంది. సమయాన్ని ఆదా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

