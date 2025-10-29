ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే "బేసన్ పూరీలు" - కరకరలాడే ఈ స్నాక్ 5 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

పూరీలను ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Besan Poori
Besan Poori (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Masala Poori Recipe in Telugu : పూరీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బేసన్​ పూరీలు. వీటిని ఇంట్లోనే తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్దతిలో చేశారంటే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి కరకరలాడే బేసన్ పూరీలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జీడిపప్పు "దమ్ ఆలూ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!

Besan Poori
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • వాము - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నిమ్మకాయలు - 8
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
Besan Poori
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 8 నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, ఒక కప్పు శనగపిండి వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు యాడ్ చేయాలి.
Besan Poori
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు యాడ్ చేయాలి. అలాగే తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా కలిపి చపాతీ పిండి మాదిరిగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండి పైన కాస్త నూనె రాసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Besan Poori
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కొ ముద్దను తీసుకొని చపాతీ పీటపై పైన పొడి పిండి చల్లి కర్రతో పూరీ టైపులో చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేయాలి.
Besan Poori
కారం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పూరీలను రెండు వైపులా అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కరకరలాడే బేసన్ పూరీలు మీ ముందుటాయి.
  • ఆ తర్వాత బేసన్ పూరీలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మీరు బేసన్ పూరీలు ఎక్కువ మొత్తం చేసుకోవాలంటే గోధుమపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.

"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్​గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!

నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చితో ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోరూరుతుంది!

TAGGED:

BESAN KI MASALA POORI
MASALA POORI MAKING IN TELUGU
బేసన్ పూరీ తయారీ విధానం
BESAN AND WHEAT FLOUR PURI
BESAN POORI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.