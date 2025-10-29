పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే "బేసన్ పూరీలు" - కరకరలాడే ఈ స్నాక్ 5 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
పూరీలను ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 4:49 PM IST
Masala Poori Recipe in Telugu : పూరీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బేసన్ పూరీలు. వీటిని ఇంట్లోనే తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్దతిలో చేశారంటే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి కరకరలాడే బేసన్ పూరీలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- వాము - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 2 టీ స్పూన్లు
- కారం - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- నిమ్మకాయలు - 8
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 8 నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, ఒక కప్పు శనగపిండి వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు యాడ్ చేయాలి. అలాగే తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా కలిపి చపాతీ పిండి మాదిరిగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండి పైన కాస్త నూనె రాసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కొ ముద్దను తీసుకొని చపాతీ పీటపై పైన పొడి పిండి చల్లి కర్రతో పూరీ టైపులో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేయాలి.
- ఇప్పుడు పూరీలను రెండు వైపులా అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే బేసన్ పూరీలు మీ ముందుటాయి.
- ఆ తర్వాత బేసన్ పూరీలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీరు బేసన్ పూరీలు ఎక్కువ మొత్తం చేసుకోవాలంటే గోధుమపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
