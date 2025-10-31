ETV Bharat / offbeat

వేడివేడి "వెజ్​ బుర్జీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

వెజ్​ బుర్జీని ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Veg Bhurji
Veg Bhurji (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:23 AM IST

2 Min Read
Veg Scrambled Bhurji in Telugu : బుర్జీ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి ఎగ్​తో చేసిన వంటకం గుర్తొస్తోంది. కానీ మీకు వెజ్​ బుర్జీ తెలుసా? శనగపిండి, బియ్యప్పిండితో ఉపయోగించి చేసే ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే వెజ్ బుర్జీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Veg Bhurji
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • టమోటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
Veg Bhurji
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చిమిర్చి, టమోటా, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, పావు కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. ఆపై కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ దోసె పిండి కంటే కాస్త జారుగా ఉండేలా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 5 టేబుల్ ​స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్త వేయించాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Veg Bhurji
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
Veg Bhurji
కారం, పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తగా ఉడికి ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని పోయాలి. ఆపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్​ వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొంచెం నిమ్మరసం, కొద్దిగా యాడ్ చేసి ఓసారి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Veg Bhurji
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి వెజ్ బుర్జీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • వెజ్​ బుర్జీని అన్నం, చపాతీ, రోటీలో వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

