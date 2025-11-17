పాకం పట్టకుండా బెంగాలీ స్పెషల్ "రోష్ బోరా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త స్వీట్ టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తారు!
సింపుల్గా తయారయ్యే రోష్ బోరా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 4:31 PM IST
Rosh Bora Recipe in Telugu : చాలా మంది స్వీట్లను ఇష్టంగా తింటారు! ఇందులో భాగంగానే గులాబ్జామ్, లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు, గవ్వలు లాంటివి చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెంగాలీ స్పెషల్ రోష్ బోరా. పాకం పట్టాల్సిన పని లేకుండానే దీనిని సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది. మరి టేస్టీ, జ్యూసీ రోష్ బోరా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
"ఉప్మా" అందరికీ నచ్చాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - మళ్లీ, మళ్లీ ఉప్మానే కావాలంటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
- మిల్క్ పౌడర్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగి చిక్కగా అయ్యే వరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను పోసి క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర కప్పు మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసి మిశ్రమాన్ని బాగా మెత్తగా పిండి మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్నపాటి గారెల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ కడాయి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్నరోష్ బోరాలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత రోష్ బోరాలను ప్లేట్లో వేయాలి. ఆపైన కుంకుమపువ్వు, పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ రోష్ బోరాలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!
కేరళ స్టైల్ "ఘీ రైస్" - వెజ్, నాన్వెజ్ కర్రీలతో విందు పసందు!
కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకునే "మటర్ పనీర్ పులావ్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!