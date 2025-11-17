ETV Bharat / offbeat

పాకం పట్టకుండా బెంగాలీ స్పెషల్ "రోష్ బోరా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త స్వీట్ టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తారు!

సింపుల్​గా తయారయ్యే రోష్ బోరా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Rosh Bora
Rosh Bora (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Rosh Bora Recipe in Telugu : చాలా మంది స్వీట్లను ఇష్టంగా తింటారు! ఇందులో భాగంగానే గులాబ్​జామ్​, లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు, గవ్వలు లాంటివి చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెంగాలీ స్పెషల్ రోష్ బోరా. పాకం పట్టాల్సిన పని లేకుండానే దీనిని సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది. మరి టేస్టీ, జ్యూసీ రోష్ బోరా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Rosh Bora
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • మిల్క్ పౌడర్ - అర కప్పు
Rosh Bora
యాలకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగి చిక్కగా అయ్యే వరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను పోసి క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Rosh Bora
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర కప్పు మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసి మిశ్రమాన్ని బాగా మెత్తగా పిండి మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్నపాటి గారెల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ కడాయి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్నరోష్ బోరాలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
Rosh Bora
పంచదార (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత రోష్ బోరాలను ప్లేట్​లో వేయాలి. ఆపైన కుంకుమపువ్వు, పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
Rosh Bora
పాలు (Getty Images)
  • అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ రోష్ బోరాలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!

TAGGED:

RAVA GULAB JAMUN RECIPE
ROSH BORA SWEET PREPARE
రోష్ బోరా తయారీ విధానం
BENGALI ROSH BORA MAKING
ROSH BORA

