బెంగాలీ స్పెషల్ తియ్యని "గోజా" - ఇలా చేస్తే స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ​ఖుష్​!

Published : December 14, 2025 at 10:40 AM IST
Khasta Goja Sweet Recipe in Telugu : స్వీట్ పేరు చెబితే చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి! ఇక వాటి సువాసన చూశారంటే ఆహా అంటూ మైమరచిపోతారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల మిఠాయిలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెంగాలీ స్పెషల్ గోజా. చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది.
ఈ గోజాలు పైకి క్రిస్పీగా లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మరోసారి చేయమని అడుగుతారు. బిగినర్స్ కూడా దీనిని సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ గోజాను ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - 300 గ్రాములు
- మైదాపిండి - 200 గ్రాములు
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కలోంజి గింజలు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 300 గ్రాముల పంచదార, 150 ఎంఎల్ నీళ్లు పోయాలి. పంచదార తీగ పాకం వచ్చే వరకు కరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో 200 గ్రాముల మైదాపిండి, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర టీ స్పూన్ కలోంజి గింజలు, పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని స్క్వేర్(చతురస్రాకరం) షేప్లో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో చిన్నచిన్న స్క్వేర్స్గా మార్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా గోజాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోజాలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేగనివ్వాలి.
- గోజాలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి 30 సెకన్ల పాటు ఉంచాలి. అనంతరం గోజాలను బయటకు తీయాలి.
- అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ బెంగాలీ స్పెషల్ గోజా రెడీ అయినట్లే.
- ఈ గోజాను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
