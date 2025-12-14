బెంగాలీ స్పెషల్ తియ్యని "గోజా" - ఇలా చేస్తే స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ​ఖుష్​!

ETV Bharat / offbeat

Goja Sweet
Goja Sweet (Getty Images)
Khasta Goja Sweet Recipe in Telugu : స్వీట్ పేరు చెబితే చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి! ఇక వాటి సువాసన చూశారంటే ఆహా అంటూ మైమరచిపోతారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల మిఠాయిలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెంగాలీ స్పెషల్ గోజా. చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది.

ఈ గోజాలు పైకి క్రిస్పీగా లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మరోసారి చేయమని అడుగుతారు. బిగినర్స్​ కూడా దీనిని సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ గోజాను ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Goja Sweet
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - 300 గ్రాములు
  • మైదాపిండి - 200 గ్రాములు
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కలోంజి గింజలు - అర టీ స్పూన్
Goja Sweet
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 300 గ్రాముల పంచదార, 150 ఎంఎల్ నీళ్లు పోయాలి. పంచదార తీగ పాకం వచ్చే వరకు కరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో 200 గ్రాముల మైదాపిండి, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర టీ స్పూన్ కలోంజి గింజలు, పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Goja Sweet
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిని స్క్వేర్(చతురస్రాకరం) షేప్​లో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో చిన్నచిన్న స్క్వేర్స్​గా మార్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా గోజాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Goja Sweet
పిండిని స్క్వేర్ షేప్​లో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోజాలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేగనివ్వాలి.
  • గోజాలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి 30 సెకన్ల పాటు ఉంచాలి. అనంతరం గోజాలను బయటకు తీయాలి.
Goja Sweet
చాకుతో చిన్నచిన్న స్క్వేర్స్​గా మార్క్​ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ బెంగాలీ స్పెషల్ గోజా రెడీ అయినట్లే.
  • ఈ గోజాను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

