వంటకాల రుచిని మార్చే "యాలకులు" - పొడి చేసి నిల్వ చేస్తున్నారా?
యాలకుల విషయంలో ఈ తప్పులు చేయకండి! - ఏం నష్టపోతారో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 3:07 PM IST
Elaichi Powder : ఘుమఘుమలాడే 'టీ' కావాలన్నా, పాయసం కమ్మగా ఉండాలన్నా అందులోకి కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేస్తే చాలు! యాలకుల సువాసన ఆహారపదార్థాలకు అదనపు రుచిని అందిస్తుంది. చాలా మంది నోటి దుర్వాసనకు విరుగుడుగానూ నములుతుంటారు. టీ, స్వీట్లు మాత్రమే కాదు మాంసాహారంలో ఉపయోగించే మసాలా తయారీలోనూ యాలకులు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలా నేరుగా, పొడిగా ఉపయోగించే యాలకులు ప్రతి ఇంట్లో ప్రత్యేకమే. మొత్తం వంటకం రుచిని మార్చేసే శక్తి ఉన్న యాలకులను ముందుగానే దంచి ఒక డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలా? లేక అవసరమైనప్పుడు దంచుకోవడం మంచిదా? అని ప్రతి గృహిణికీ పెద్ద సందేహమే.
టీ, పాయసం, మిఠాయిల్లో యాలకులను పొడి చేసి ఉపయోగించడం వల్ల అవి తొందరగా కలిసిపోతాయి. దీంతో సమయం ఆదా అవుతుందని అనుకుంటుంటారు. అలాగని యాలకులను ముందుగానే పొడి చేసి పెట్టుకుని సీసాల్లో భద్రపరుచుకోవచ్చా? అని చాలా మందికి సందేహం. వాస్తవానికి ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాల మాదిరిగానే, యాలకుల్లోనూ సహజ నూనెలు ఉంటాయి. ఇవి వాటి ప్రత్యేక గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వీటిని సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోతే, ఈ నూనె క్రమంగా ఆవిరైపోయి, యాలకులు తమ సహజ సువాసనను కోల్పోతాయి.
పొడి చేయడం వల్ల
యాలకులను నూరడం వల్ల వాటి అందులో సువాసనకు కారణమైన తైలాలు గాలికి బహిర్గతమవుతాయి. కొన్ని రోజుల్లోనే వాటి సువాసన తగ్గిపోతుంది. అందుకే ముందుగా నూరిన యాలకులకు, తాజాగా నూరిన యాలకుల రుచి, సువాసన ఉండవు. యాలకులను అలాగే ఉంచడం వల్ల చాలా కాలం పాటు తాజాగా ఉంటాయి.
యాలకుల పైపొర లోపల ఉన్న గింజలకు సహజ రక్షణ కవచంలా ఉపయోగపడుతుంది. పైపొర చెక్కుచెదరకుండా ఉంటే, దాని సువాసన, రుచి చాలా వరకు చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి. అందువల్ల, దీర్ఘకాలిక నిల్వ కోసం పొడి చేయకపోవడమే ఉత్తమం. వంటలో అవసరమైనప్పుడు అప్పటికప్పుడు కావల్సిన మొత్తంలో పొడి చేసుకోవడం మేలు.
ఇలా ట్రై చేయండి
టీ, మిఠాయిలు లేదా ఏదైనా ప్రత్యేక వంటకంలో యాలకుల పూర్తి రుచిని పొందాలంటే, వాటిని ఉపయోగించే ముందు నలగగొట్టడం లేదా పొడి చేయడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల వాటి తాజాదనం పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు. సౌలభ్యం కోసం, కొద్ది మొత్తంలో యాలకుల పొడిని తయారు చేసుకుని నిల్వ చేసుకోవచ్చు. దీనిని చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి. యాలకులను గింజలుగా గానీ, పొడిగా గానీ నిల్వ చేసినా తేమకు, ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మికి దూరంగా ఉంచాలి.
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