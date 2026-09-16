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ఏ రంగుతో ఎంత లాభం? - నీళ్ల ట్యాంకు విషయంలో ఇవి గమనించారా?

విభిన్న రంగుల్లో నీళ్ల ట్యాంకులు - ఏ రంగు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందంటే!

నీళ్ల ట్యాంకులు
నీళ్ల ట్యాంకులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:20 AM IST

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Water Tank : ఏ రంగు ట్యాంకు మన్నికగా ఉంటుంది అనేకంటే, ఏ రంగు ట్యాంకు వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయి! అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. నీళ్లు వేడెక్కడం, ట్యాంకు నాచు పట్టడం వంటి సమస్యల్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొనే ఉంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ రంగు ట్యాంకు వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయో చూద్దాం.

ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడు, కొత్త వాటర్ ట్యాంక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ట్యాంక్ రంగు గురించి చాలా మంది పెద్దగా ఆలోచించరు. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఏదో ఒక రంగు ట్యాంకు తెచ్చి మిద్దెపైన పెట్టేస్తుంటారు. అయితే, వాటర్ ట్యాంక్ రంగు కేవలం డిజైన్, ఆకర్షణ కోసం మాత్రమే కాదు! ఆ ట్యాంకులోని నీటి ఉష్ణోగ్రత, శుభ్రత, నాచు పట్టే ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాతావరణం, అవసరాలను బట్టి ట్యాంక్ రంగును ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.

మీ ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత, ఉష్ణోగ్రతలను బట్టి ట్యాంక్ రంగును నిర్దరించుకోవాలి. ఏ రంగు ట్యాంక్ ఎంచుకున్నా సూర్యరశ్మి లోపలికి వెళ్లకుండా కనీసం 3 - 4 లేయర్లు ఉన్న ట్యాంకును ఎంచుకోవాలి.

ట్యాంకుకు యూవీ స్టెబిలైజ్డ్ కోటింగ్ ఉందో లేదో సరిచూసుకుని కొనుగోలు చేయాలి. వేసవిలో నీరు చల్లగా ఉండాలి అనుకుంటే త్రిబుల్, పోర్ లేయర్ల తెలుపురంగు ఉత్తమం.

ట్యాంక్ తరచూ శుభ్రం చేయడం కుదరదు, నాచు పట్టకూడదు అనుకుంటే నలుపు లేదా నీలం రంగు ట్యాంక్లు ఎంచుకోవచ్చు.

నలుపు : నలుపు రంగు సూర్యుని నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాలను లోపలికి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల ట్యాంక్ లోపల నాచు, బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరగవు. నీరు ఎక్కువ కాలం శుభ్రంగా ఉంటుంది. కానీ, నలుపురంగు ఎక్కువ వేడిని గ్రహిస్తుంది. దీనివల్ల వేసవి కాలంలో ట్యాంక్లోని నీరు బాగా వేడెక్కి వినియోగానికి ఇబ్బందిగా మారుతుంది.

తెలుపు : తెలుపురంగు సూర్యరశ్మిని పరావర్తనం చేస్తుంది. ఎండ తీవ్రత ఎంత ఉన్నా, ట్యాంకులోని నీరు త్వరగా వేడెక్కదు. సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలోనే ఉంటుంది. కానీ, తక్కువ లేయర్లు ఉన్న తెలుపు రంగు ట్యాంకుల్లోకి వెలుతురు సులువుగా ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల లోపల నాచు పట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మల్టీలేయర్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఉన్న తెలుపు ట్యాంక్లను ఎంచుకోవడం మంచిది.

నీలం/ఆకుపచ్చ, పసుపు : కొంతవరకు అడ్డుకుంటూనే, నీరు మరీ ఎక్కువగా వేడెక్కకుండా చూస్తాయి. చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

సిల్వర్ /గ్రే : ఇవి ఎండ వేడిమిని తగ్గిస్తాయి. మురికి త్వరగా కనిపించదు. దీర్ఘకాలం కొత్తవిగా కనిపిస్తాయి. సాధారణ ట్యాంకుల కంటే, కొద్దిగా ధర ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

అవసరానికి తగ్గట్టు

ప్లాస్టిక్ ట్యాంకులు : ప్రస్తుతం ఇవే అత్యంత జనాదరణ పొందినవి. ఫుడ్ గ్రేడ్, బీపీఏ ఫ్రీ అని ఉన్న ప్లాస్టిక్ ట్యాంక్లనే ఎంచుకోవాలి. ఇవి నీటిలో ఎలాంటి రసాయనాలు కలవకుండా సురక్షితంగా ఉంచుతాయి.

యూవీ స్టెబిలైజ్డ్: ఎండ తాకిడికి ప్లాస్టిక్ పాడవకుండా, ట్యాంక్ ఆకారం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు యూవీ ప్రొటెక్షన్ తప్పనిసరి.

స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యాంకులు : ఇవి ఆరోగ్యానికి అత్యంత సురక్షితం. ఎండవేడికి ప్లాస్టిక్ ట్యాంక్ మాదిరిగా వేదెక్కి మైక్రోప్లాస్టిక్స్ విడుదల చేయవు. ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి. శుభ్రం చేయడం తేలిక. కాకపోతే వీటి ధర ఎక్కువ.

3-లేయర్ ట్యాంకులు : ప్రాథమిక రక్షణనిస్తాయి. బయటి పొర యూవీ రక్షణకు, లోపలి పొరలు నీటి శుభ్రతకు ఉపయోగపడతాయి.

4-5లేయర్ ట్యాంకులు : ఎండాకాలంలో నీరు బాగా వేడెక్కకుండా ఉండడానికి ఇన్సులేషన్ ఫాం లేయర్లు ఉన్న ట్యాంకులు వినియోగించడం చాలా మంచిది. ఇవి నీటిని సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచుతాయి.

యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లేయర్ : ట్యాంకు లోపల నాచు, బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంచేందుకు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కోటింగ్ ఉన్నవి ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.

మల్టీ లేయర్ ఉన్నవైతే మేలు

  1. ఎలాంటి రంగున్న ట్యాంకులు తీసుకున్నా మల్టీ లేయర్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలి.
  2. బయటి పొర తెలుపు, పసుపు, సిల్వర్ రంగులో ఉండి ఎండను ప్రతిబింబించాలి.
  3. మధ్యపొర నలుపు రంగులో ఉండాలి. ఇది సూర్యకాంతి ట్యాంక్ లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడంతో పాటు నాచు పట్టకుండా చూస్తుంది.
  4. లోపలి పొర ఫుడ్ గ్రేడ్ తెల్లటి పొర ఉండాలి. ఇది నీటిని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.

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