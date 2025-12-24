ETV Bharat / offbeat

"బెండకాయ పులుసు" ఒరిజినల్ రెసిపీ ఇది - జిగురు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

పులుసులో వేయాల్సిన పదార్థాలివే - ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి!

BENDAKAYA PULUSU : బెండకాయ పులుసు ఎలా చేయాలి? ఏమేం పదార్థాలు వాడాలి? ఏ స్టైల్​లో చేస్తే జిగురు లేకుండా ఉంటుంది? ఇవన్నీ మీ సందేహాలైతే ఈ రెసిపీ చదువుతూ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. పులుసు కమ్మగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పులుసుతో అన్నం తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - పావు కేజీ
  • టమోటాలు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • బెండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని కాస్త పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలు కాకుండా పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి చీలికలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మిగిలిన నూనెలో ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి వేసుకోవడం వల్ల పులుసు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత అర స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి. మెంతులు రంగు మారగానే పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తాలింపు వేగిన తర్వాత 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీసుకుని కొద్దిగా దంచుకుని వేసుకుంటే చాలు!
  • వెల్లుల్లి రంగు మారిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టుకుని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత టమోటా ముక్కలను గ్రైండ్ చేసుకుని ప్యూరీ వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. టమోటా ప్యూరీ బాగా వేగి నూనె తేలే వరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకుని బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మసాలా మొత్తం పట్టించాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. ఉడికించుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరగా ధనియాల పొడి, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దించుకుంటే చాలు! ఎంతో టేస్టీ బెండకాయ పులుసు రెడీగా ఉంటుంది.

