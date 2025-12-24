"బెండకాయ పులుసు" ఒరిజినల్ రెసిపీ ఇది - జిగురు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!
పులుసులో వేయాల్సిన పదార్థాలివే - ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి!
Published : December 24, 2025 at 2:44 PM IST
BENDAKAYA PULUSU : బెండకాయ పులుసు ఎలా చేయాలి? ఏమేం పదార్థాలు వాడాలి? ఏ స్టైల్లో చేస్తే జిగురు లేకుండా ఉంటుంది? ఇవన్నీ మీ సందేహాలైతే ఈ రెసిపీ చదువుతూ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. పులుసు కమ్మగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పులుసుతో అన్నం తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావు కేజీ
- టమోటాలు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- చింతపండు - కొద్దిగా
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 2
- మెంతులు - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1స్పూన్
- బెల్లం ముక్క - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- బెండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని కాస్త పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలు కాకుండా పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి చీలికలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిగిలిన నూనెలో ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి వేసుకోవడం వల్ల పులుసు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత అర స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి. మెంతులు రంగు మారగానే పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తాలింపు వేగిన తర్వాత 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీసుకుని కొద్దిగా దంచుకుని వేసుకుంటే చాలు!
- వెల్లుల్లి రంగు మారిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టుకుని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత టమోటా ముక్కలను గ్రైండ్ చేసుకుని ప్యూరీ వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. టమోటా ప్యూరీ బాగా వేగి నూనె తేలే వరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకుని బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మసాలా మొత్తం పట్టించాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. ఉడికించుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరగా ధనియాల పొడి, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దించుకుంటే చాలు! ఎంతో టేస్టీ బెండకాయ పులుసు రెడీగా ఉంటుంది.
