కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ" - స్నాక్స్​కు కిర్రాక్​ ఆప్షన్​!

- హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లలకు మంచి స్నాక్స్ - ఎంతో టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి

Published : April 17, 2026 at 3:52 PM IST

Bendakaya Pakodi Recipe: పిల్లలకు హాఫ్​డే స్కూల్స్​ అంటే అమ్మలకు తలపోటు. ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అడిగారు కదా అని కారప్పూస, మురుకులు వంటివి పెడితే వద్దని అలుగుతుంటారు. కొత్తవి చేయమని కోరుతుంటారు. మరి మీ పిల్లలు కూడా వెరైటీగా ఉండే స్నాక్స్ తయారు చేయమంటున్నారా? అయితే వాళ్లకు ఓసారి బెండకాయ పకోడీలు పెట్టండి. ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. నార్మల్​ ఉల్లిపాయ పకోడీతో పోలిస్తే బెండకాయలతో చేసినవి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బెండకాయ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. ​

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అర కేజీ
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నిమ్మరసం - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకుని రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక బెండకాయ తీసుకుని పొడుగ్గా సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక భాగాన్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసి మధ్యలోకి కట్​ చేసుకోవాలి. అంటే కుర్​కురే షేప్​ వచ్చేలా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని బెండకాయలను కట్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • బెండకాయ ముక్కల్లోకి శనగపిండి, ఉప్పు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, నిమ్మరసం, 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగినాక మంటను సిమ్​లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను విడివిడిగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి నిధానంగా తిప్పుతూ వేయించుకోవాలి.
  • బెండకాయ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన బెండకాయ ముక్కలను కూడా నూనెలో వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బెండకాయ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :

  • బెండకాయలు లేతవి తీసుకుంటే పకోడీ టేస్ట్​ బాగుంటుంది. పైగా తొందరగా వేగుతాయి. అదే ముదిరినవి తీసుకుంటే ఫ్రై అవ్వడానికి టైమ్​ ఎక్కువ పడుతుంది.
  • మీకు పకోడీలు మరింత క్రిస్పీగా ఉండాలనుకుంటే కాస్త బియ్యప్పిండి కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • బెండకాయ ముక్కలను కలపడానికి నీటిని ఎక్కువ యూజ్​ చేయవద్దు. ఎందుకుంటే నార్మల్​గానే బెండకాయలు జిగురుగా ఉంటాయి. ఇక నీటిని యాడ్​ చేస్తే మరి బంకగా అవుతాయి.

