నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "బెండకాయ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
బెండకాయతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 2:25 PM IST
Bhindi Pachadi Recipe in Telugu : పచ్చడితో తినడం చాలా మందికి అలవాటు. ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఏదైనా పచ్చడి ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. అలాగే కొన్ని కర్రీస్లోకి సైడ్ డిష్గా ఇది తోడైతే ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం! అదే నోరూరించే బెండకాయ పచ్చడి. బెండకాయతో పులుసు, ఫ్రై, పులుసు, టమాటా కర్రీ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. బ్యాచిలర్స్తో పాటు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో బెండకాయలను కడిగి మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ముక్కలను మగ్గనివ్వాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం గిన్నెలో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే బెండకాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది! దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
- వేడివేడి అన్నంలో బెండకాయ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు! అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
