నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "బెండకాయ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్!

బెండకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

Bendakaya Pachadi
Bendakaya Pachadi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Bhindi Pachadi Recipe in Telugu : పచ్చడితో తినడం చాలా మందికి అలవాటు. ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఏదైనా పచ్చడి ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. అలాగే కొన్ని కర్రీస్​లోకి సైడ్​ డిష్​గా ఇది తోడైతే ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం! అదే నోరూరించే బెండకాయ పచ్చడి. బెండకాయతో పులుసు, ఫ్రై, పులుసు, టమాటా కర్రీ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. బ్యాచిలర్స్​తో పాటు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bendakaya Pachadi
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
Bendakaya Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో బెండకాయలను కడిగి మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
Bendakaya Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ముక్కలను మగ్గనివ్వాలి.
  • బెండకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Bendakaya Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం గిన్నెలో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే బెండకాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది! దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
Bendakaya Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో బెండకాయ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు! అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​.

