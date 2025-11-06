ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని "బెండకాయ నువ్వుల కారం" - జిగురు ఉండదు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

ETV Bharat / offbeat

బెండకాయ నువ్వుల కారం

-బెండకాయ, నువ్వుల కాంబినేషన్​తో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Bendakaya Nuvvula Karam
Bendakaya Nuvvula Karam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Bendakaya Nuvvula Karam: బెండకాయ కూర అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం. దీనితో ఫ్రై, పులుసు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే బెండకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా కాస్త వెరైటీగా నువ్వులు యాడ్​ చేసి కారం చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఉల్లి, వెల్లుల్లి కూడా అవసరం లేదు. కార్తిక మాసంలో ఆనియన్​కు దూరంగా ఉండే వారికి ఈ కర్రీ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. ఈ వేపుడును వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే అద్దిరిపోవాల్సిందే. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే బెండకాయ నువ్వుల కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Bendakaya
బెండకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

నువ్వుల కారం కోసం:

  • నువ్వులు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • గసగసాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Sesame
నువ్వులు (Getty Images)

కర్రీ కోసం:

  • నూనె - పావు కప్పు
  • బెండకాయలు - అర కేజీ
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Jeera
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ టేస్టీ బెండకాయ కారం కోసం ముందుగా నువ్వుల పొడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నువ్వులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • నువ్వులు దోరగా వేగి, కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి కాటన్​ క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • బెండకాయలను సరిగ్గా తుడుచుకున్న తర్వాత చివర్లు కట్​ చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Dhaniya
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఇలా కట్​ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను ఓ ప్లేట్​లోకి వేసి 5 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ముందే వేయించుకున్న నువ్వుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత కట్​ చేసిన బెండకాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Curry Leaves
కరివేపాకు (Getty Images)
  • బెండకాయలు నూనెలో మగ్గి కాస్త కలర్​ మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలో తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన నువ్వుల పొడి వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
Kothimeera
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పొడి మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • మసాలా మొత్తం బెండకాయ ముక్కలకు పట్టిన మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బెండకాయ నువ్వుల కారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bendakaya Nuvvula Karam
బెండకాయ నువ్వుల కారం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బెండకాయలు లేతవి తీసుకుంటే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది.
  • నువ్వుల మిశ్రమాన్ని కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • బెండకాయలను వేయించిన తర్వాత మిగిలిన నూనె ఎక్కువనిపిస్తే కొద్దిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. లేదు సరిపోతుందంటే ఆ నూనెతోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు.

