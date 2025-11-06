ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని "బెండకాయ నువ్వుల కారం" - జిగురు ఉండదు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
-బెండకాయ, నువ్వుల కాంబినేషన్తో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 6, 2025 at 4:17 PM IST
Bendakaya Nuvvula Karam: బెండకాయ కూర అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం. దీనితో ఫ్రై, పులుసు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే బెండకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా కాస్త వెరైటీగా నువ్వులు యాడ్ చేసి కారం చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఉల్లి, వెల్లుల్లి కూడా అవసరం లేదు. కార్తిక మాసంలో ఆనియన్కు దూరంగా ఉండే వారికి ఈ కర్రీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ వేపుడును వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే అద్దిరిపోవాల్సిందే. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే బెండకాయ నువ్వుల కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
నువ్వుల కారం కోసం:
- నువ్వులు - అర కప్పు
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- గసగసాలు - 2 టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
కర్రీ కోసం:
- నూనె - పావు కప్పు
- బెండకాయలు - అర కేజీ
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ టేస్టీ బెండకాయ కారం కోసం ముందుగా నువ్వుల పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నువ్వులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- నువ్వులు దోరగా వేగి, కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి కాటన్ క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
- బెండకాయలను సరిగ్గా తుడుచుకున్న తర్వాత చివర్లు కట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను ఓ ప్లేట్లోకి వేసి 5 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ముందే వేయించుకున్న నువ్వుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసిన బెండకాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- బెండకాయలు నూనెలో మగ్గి కాస్త కలర్ మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన నువ్వుల పొడి వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- పొడి మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- మసాలా మొత్తం బెండకాయ ముక్కలకు పట్టిన మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బెండకాయ నువ్వుల కారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బెండకాయలు లేతవి తీసుకుంటే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది.
- నువ్వుల మిశ్రమాన్ని కేవలం లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
- బెండకాయలను వేయించిన తర్వాత మిగిలిన నూనె ఎక్కువనిపిస్తే కొద్దిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. లేదు సరిపోతుందంటే ఆ నూనెతోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఉప్మా రవ్వతో "నేతి బొబ్బట్లు" - శనగపప్పు, మైదా అవసరం లేదు - రుచి సూపరంతే!
సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!