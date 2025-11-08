ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో "బెల్లం జిలేబీలు" - పాకంతో పనిలేదు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- క్రిస్పీ అండ్ జ్యూసీ జిలేబీలు - మైదా వాడకుండానే ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Bellam Jalebi with Wheat Flour
Bellam Jalebi with Wheat Flour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 6:35 PM IST

Bellam Jalebi with Wheat Flour: మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ స్వీట్​ రెసిపీలలో జిలేబీ ఒకటి. పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​ ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే వీటిని లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలప్పుడు కూడా భోజనాల్లో ఈ స్వీట్​ను వడ్డిస్తుంటారు. ఇంట్లో కూడా అప్పడుప్పుడు ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే జిలేబీ చేయాలంటే చాలా మంది మైదా వాడుతుంటారు. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి డేంజర్​. అందుకే మైదా, పంచదార లేకుండా జిలేబీలు చేసుకోవచ్చు. అందుకు గోధుమపిండి, బెల్లం సరిపోతుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ బెల్లం జిలేబీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bellam Jalebi
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 4 టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Bellam Jalebi
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రుచికరమైన జిలేబీల కోసం ముందుగా పాకం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బెల్లం వేసుకోవాలి. అందులోకి పావు కప్పు వాటర్​ పోసి పూర్తిగా కరిగించాలి.
  • బెల్లం నీటిలో పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి కాస్త చిక్కబడే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పాకం రెడీ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నిమ్మరసం పిండి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు జిలేబీ మిక్స్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, నెయ్యి, బేకింగ్​ సోడా వేసి కలపాలి.
Bellam Jalebi
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత సాస్​ బాటిల్​లో​ వేసి మూత పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు జిలేబీలు వేయించడానికి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పైన పాన్​ పెట్టుకొని ఆయిల్​ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడయ్యాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండిని జిలేబీ మాదిరిగా వత్తుకోవాలి.
Bellam Jalebi
నెయ్యి (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి జిలేబీలను రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కాల్చుకోవాలి.
  • జిలేబీలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి వేడిగా ఉన్న పాకంలోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని జిలేబీలుగా చేసుకుని పాకంలో వేసుకోవాలి.
  • అయితే కాల్చుకున్న జిలేబీలను ఎక్కువసేపు పాకంలో ఉంచకుండా ఓ నిమిషం పాటు ఉంచి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోధుమపిండి జిలేబీలు రెడీ.
Bellam Jalebi
బెల్లం జిలేబీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం మీరు బెల్లానికి బదులుగా పంచదారను కూడా వాడుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది.
  • జిలేబీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి సాస్ బాటిల్ లేకుంటే పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా పాల ప్యాకెట్లు వంటివి వాడుకోవచ్చు. వీటిని ఎలా వాడాలంటే, పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఒక వైపు వెడల్పుగా కట్ చేసుకోవాలి. పిండిని వేసుకోవాలి. అనంతరం దాన్ని మూటలా కట్టి చివర్లో పిండి బయటకు వచ్చేలా ఒక చిన్న రంధ్రం చేసుకోవాలి.
  • గోధుమపిండి ఎంత తీసుకుంటే బెల్లం అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. తీపి ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవచ్చు. కానీ ఒక కప్పు పిండి కప్పు బెల్లం సరిపోతుంది.

