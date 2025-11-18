ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే " బీట్​రూట్ సాంబార్" - ఈ రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

బీట్​రూట్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే సాంబార్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!

Beetroot Sambar
Beetroot Sambar (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Beetroot Sambar Making in Telugu : సాంబార్​ను వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా బీట్​రూట్​తో సాంబార్​ చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Beetroot Sambar
బీట్​రూట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ - 200 గ్రాములు
  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • నూనె - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
  • బియ్యం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • లవంగాలు - 2
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • టమోటా - 1
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తమీర - కొంచెం
Beetroot Sambar
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. అలాగే 200 గ్రాముల బీట్​రూట్​ను కడిగి​ పొట్టుతీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటను ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు కుక్కర్​లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా నూనె, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు పచ్చిమిర్చి, రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును పప్పు గుత్తితో పైపైనా రుబ్బుకోవాలి.
Beetroot Sambar
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఇందులోనే రెండు లవంగాలు , ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో తీసుకొని నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
Beetroot Sambar
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్​, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Beetroot Sambar
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి రెండు పొంగులు వచ్చాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి మరిగించాలి. అలాగే ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు పోసి కలపాలి. ఇందులోనే రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత పైన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే బీట్​రూట్ సాంబార్ రెడీ అయినట్లే!

