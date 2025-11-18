ETV Bharat / offbeat

బీట్​రూట్​తో కమ్మని "కట్​లెట్స్​" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ - స్నాక్స్​, బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా బెస్ట్​!

-మీ పిల్లలకు బీట్​రూట్​ అంటే నచ్చట్లేదా? - ఇలా కట్​లెట్స్​ చేసి పెడితే, ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Beetroot Cutlet Recipe
Beetroot Cutlet Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beetroot Cutlet Recipe: బీట్​రూట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలుసు. కానీ, నేరుగా తినేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే వాటిని దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు. కారణం స్మెల్​, టేస్ట్​. మరి మీ పిల్లలు కూడా బీట్​రూట్​ తినట్లేదా? అయితే అలాంటి వారికి ఇలా "బీట్​రూట్​ కట్​లెట్స్​" చేసి పెట్టండి. కలర్​ఫుల్​గా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇన్​స్టంట్​గా చాలా తక్కువ సమయంలోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పైగా ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా బీట్​రూట్​ కట్​లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Beetroot Cutlet
బీట్​రూట్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బీట్​రూట్​ - 1
  • క్యారెట్​లు - 2
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఓట్స్​ - పావు కప్పు
Beetroot Cutlet
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్న పెట్టి అందులో ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలూ బాయిల్​ అయ్యేలోపు బీట్​రూట్​, క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఆలూ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఆ నీటిని వడబోసి వేరే నీళ్లు పోసి చల్లారనివ్వాలి. ఆలూ చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
Beetroot Cutlet
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బీట్​రూట్​, క్యారెట్​ తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉడికించిన బంగాళదుంపలను మెత్తగా మెదిపి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసుకోవాలి.
  • చివరగా ఓట్స్​ను మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని బీట్​రూట్​ మిశ్రమంలో యాడ్​ చేసుకోవాలి.
Beetroot Cutlet
ఓట్స్​ (Getty Images)
  • ఇలా పదార్థాలు వేసుకున్న తర్వాత అన్నీ కలిసేలా అస్సలు నీళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్స్​ షేప్​లో చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడేలా ఆయిల్​ పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని నిధానంగా పెట్టి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి కాల్చుకోవాలి.
Beetroot Cutlet
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీట్​రూట్​ కట్​లెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Beetroot Cutlet
బీట్​రూట్​ కట్​లెట్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బీట్​రూట్​, క్యారెట్స్​ పైన చెప్పినవి కాకుండా మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో తీసుకోవచ్చు.
  • ఓట్స్​ బదులు శనగపిండి లేదా బ్రెడ్​ పొడిని కూడా యూజ్​ చేయవచ్చు. ఇక కట్​లెట్స్​ను షాలో ఫ్రై లేదా డీప్​ఫ్రై అవసరం లేకుండా ఎయిర్​ఫ్రై ఉంచి కూడా చేసుకోవచ్చు.

అరటిపండుతో నోరూరించే "గులాబ్ జామూన్" - పిండి లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఈ పద్ధతిలో "బీరకాయ పెసరపప్పు కూర" చేయండి - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

TAGGED:

TASTY AND HEALTHY BEETROOT CUTLETS
BEETROOT CUTLETS AT HOME
BEETROOT CUTLETS RECIPE
బీట్​రూట్​ కట్​లెట్స్​ ఎలా చేయాలి
TASTY AND HEALTHY BEETROOT CUTLETS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.