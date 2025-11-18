బీట్రూట్తో కమ్మని "కట్లెట్స్" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ - స్నాక్స్, బ్రేక్ఫాస్ట్గా బెస్ట్!
-మీ పిల్లలకు బీట్రూట్ అంటే నచ్చట్లేదా? - ఇలా కట్లెట్స్ చేసి పెడితే, ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : November 18, 2025 at 12:56 PM IST
Beetroot Cutlet Recipe: బీట్రూట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలుసు. కానీ, నేరుగా తినేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే వాటిని దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు. కారణం స్మెల్, టేస్ట్. మరి మీ పిల్లలు కూడా బీట్రూట్ తినట్లేదా? అయితే అలాంటి వారికి ఇలా "బీట్రూట్ కట్లెట్స్" చేసి పెట్టండి. కలర్ఫుల్గా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇన్స్టంట్గా చాలా తక్కువ సమయంలోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పైగా ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు. మరి లేట్ చేయకుండా బీట్రూట్ కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బీట్రూట్ - 1
- క్యారెట్లు - 2
- బంగాళదుంపలు - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఓట్స్ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్న పెట్టి అందులో ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలూ బాయిల్ అయ్యేలోపు బీట్రూట్, క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఆలూ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ నీటిని వడబోసి వేరే నీళ్లు పోసి చల్లారనివ్వాలి. ఆలూ చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బీట్రూట్, క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉడికించిన బంగాళదుంపలను మెత్తగా మెదిపి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసుకోవాలి.
- చివరగా ఓట్స్ను మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని బీట్రూట్ మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా పదార్థాలు వేసుకున్న తర్వాత అన్నీ కలిసేలా అస్సలు నీళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్ షేప్లో చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడేలా ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని నిధానంగా పెట్టి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి కాల్చుకోవాలి.
- ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీట్రూట్ కట్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బీట్రూట్, క్యారెట్స్ పైన చెప్పినవి కాకుండా మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో తీసుకోవచ్చు.
- ఓట్స్ బదులు శనగపిండి లేదా బ్రెడ్ పొడిని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. ఇక కట్లెట్స్ను షాలో ఫ్రై లేదా డీప్ఫ్రై అవసరం లేకుండా ఎయిర్ఫ్రై ఉంచి కూడా చేసుకోవచ్చు.
