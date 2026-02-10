ETV Bharat / offbeat

బీట్​రూట్​, కొబ్బరి కాంబోలో "లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు!

-బీట్​రూట్​ తినడానికి ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా లడ్డూలు చుట్టేయండి!

Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (ETV Bharat)
Beetroot Coconut Laddu: రక్తహీనతను తగ్గించి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీట్​రూట్​ ఒకటి. కానీ, వీటిని నేరుగా తినేందుకు చాలా మంది అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే వాటిని దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు. కారణం స్మెల్​. మరి మీ పిల్లలు కూడా బీట్​రూట్​ తినట్లేదా? అయితే అలాంటి వారికి ఇలా "బీట్​రూట్​ లడ్డూలు ​" చేసి పెట్టండి. అది కూడా కొబ్బరితో. తియ్యగా, కలర్​ఫుల్​గా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. పైగా ఈ లడ్డూలకు ఎటువంటి పాకం అవసరం లేదు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా బీట్​రూట్​ కొబ్బరి లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • బీట్​రూట్​ తురుము - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బీట్​రూట్​లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • అదే విధంగా ఎండు కొబ్బరి పొడిని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కనుంచాలి. జీడిపప్పును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు పలుకులు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
  • అదే నెయ్యిలో బీట్​రూట్​ తురుము వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (Getty Images)
  • పచ్చి వాసన పోయేవరకు బీట్​రూట్​ను మంచిగా వేయించుకున్నాక బెల్లం తురుము, 3 టేబుల్​స్పూన్ల వాటర్​ పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉడుకుపట్టినాక కొబ్బరి పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలుపుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • బీట్​రూట్​, కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడి నెయ్యి పైకి తేలినాక వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (Getty Images)
  • బీట్​రూట్​ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీట్​రూట్​ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Beetroot Coconut Laddu
Beetroot Coconut Laddu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బీట్​రూట్​లు వాడిపోయినవి కాకుండా తాజాగా ఉన్నవి తీసుకుంటే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి ప్లేస్​లో తాజా కొబ్బరి తురుము కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • బీట్​రూట్​లు కాస్త తియ్యగానే ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లం పైన చెప్పినంత సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు తీపి ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మరో పావు కప్పు పెంచి తీసుకుంటే సరి.
  • పిండి లడ్డూలు చుట్టుకునేందుకు రెడీ అయ్యిందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఓ చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే మిశ్రమం దగ్గరపడినప్పుడు కొద్దిగా తీసుకుని చిన్న ఉండలాగా చేయాలి. ఉండ పర్ఫెక్ట్​గా వస్తే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.

