బీట్రూట్, కొబ్బరి కాంబోలో "లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు!
-బీట్రూట్ తినడానికి ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా లడ్డూలు చుట్టేయండి!
Published : February 10, 2026 at 9:56 AM IST
Beetroot Coconut Laddu: రక్తహీనతను తగ్గించి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీట్రూట్ ఒకటి. కానీ, వీటిని నేరుగా తినేందుకు చాలా మంది అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే వాటిని దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు. కారణం స్మెల్. మరి మీ పిల్లలు కూడా బీట్రూట్ తినట్లేదా? అయితే అలాంటి వారికి ఇలా "బీట్రూట్ లడ్డూలు " చేసి పెట్టండి. అది కూడా కొబ్బరితో. తియ్యగా, కలర్ఫుల్గా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. పైగా ఈ లడ్డూలకు ఎటువంటి పాకం అవసరం లేదు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మరి లేట్ చేయకుండా బీట్రూట్ కొబ్బరి లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- బీట్రూట్ తురుము - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - అర కప్పు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బీట్రూట్లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- అదే విధంగా ఎండు కొబ్బరి పొడిని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కనుంచాలి. జీడిపప్పును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- జీడిపప్పు పలుకులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
- అదే నెయ్యిలో బీట్రూట్ తురుము వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పచ్చి వాసన పోయేవరకు బీట్రూట్ను మంచిగా వేయించుకున్నాక బెల్లం తురుము, 3 టేబుల్స్పూన్ల వాటర్ పోసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉడుకుపట్టినాక కొబ్బరి పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలుపుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- బీట్రూట్, కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడి నెయ్యి పైకి తేలినాక వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- బీట్రూట్ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీట్రూట్ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బీట్రూట్లు వాడిపోయినవి కాకుండా తాజాగా ఉన్నవి తీసుకుంటే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
- ఎండు కొబ్బరి పొడి ప్లేస్లో తాజా కొబ్బరి తురుము కూడా వాడుకోవచ్చు.
- బీట్రూట్లు కాస్త తియ్యగానే ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లం పైన చెప్పినంత సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు తీపి ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మరో పావు కప్పు పెంచి తీసుకుంటే సరి.
- పిండి లడ్డూలు చుట్టుకునేందుకు రెడీ అయ్యిందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఓ చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే మిశ్రమం దగ్గరపడినప్పుడు కొద్దిగా తీసుకుని చిన్న ఉండలాగా చేయాలి. ఉండ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
