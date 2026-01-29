ETV Bharat / offbeat

బీట్​రూట్​తో ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

మీ పిల్లలు బీట్​రూట్ తినట్లేదా? - అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ!

Beetroot Pachadi
Beetroot Pachadi (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beetroot Pachadi Making in Telugu : సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా బీట్​రూట్​ అన్ని కాలాల్లో దొరుకుతుంది. అయినా దీనిని తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. అయితే ఇదంటే నచ్చనివాళ్లూ కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే ఓ రెసిపీ ఉంది. అదే సూపర్ టేస్టీ బీట్​రూట్​ పచ్చడి. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. రొటీన్ కూరలు, పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి నోరూరించే బీట్​రూట్​ పచ్చడిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్​తో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

Beetroot Pachadi
బీట్​రూట్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 10
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Beetroot Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీట్​రూట్​ను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్ ముక్కలు వేసి బాగా వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
Beetroot Pachadi
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిఎండుమిర్చి మిశ్రమం, బీట్​రూట్ ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు వేసి వేయించాలి.
Beetroot Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • తాలింపు వేగాక గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్​రూట్ మిశ్రమం వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బీట్​రూట్ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
Beetroot Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి పెడితే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బీట్​రూట్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

BEETROOT PACHADI MAKING
బీట్​రూట్ పచ్చడి తయారీ విధానం
BEETROOT CHUTNEY PREPARE IN TELUGU
BEETROOT THOGAYAL PROCESS
BEETROOT PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.