బీట్రూట్తో ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
మీ పిల్లలు బీట్రూట్ తినట్లేదా? - అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 2:43 PM IST
Beetroot Pachadi Making in Telugu : సీజన్తో సంబంధం లేకుండా బీట్రూట్ అన్ని కాలాల్లో దొరుకుతుంది. అయినా దీనిని తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. అయితే ఇదంటే నచ్చనివాళ్లూ కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే ఓ రెసిపీ ఉంది. అదే సూపర్ టేస్టీ బీట్రూట్ పచ్చడి. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. రొటీన్ కూరలు, పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి నోరూరించే బీట్రూట్ పచ్చడిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి - 10
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీట్రూట్ను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కలు వేసి బాగా వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిఎండుమిర్చి మిశ్రమం, బీట్రూట్ ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు వేగాక గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్రూట్ మిశ్రమం వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బీట్రూట్ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి పెడితే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బీట్రూట్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!