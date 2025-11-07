ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "బీట్​రూట్ బూందీ రైస్"​ - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ రెసిపీ!

నిమిషాల్లో తయారయ్యే బీట్​రూట్ బూందీ రైస్ ​- ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఒక్క మెతుకు కూడా మిగల్చరు!

Beetroot Boondi Rice
Beetroot Boondi Rice (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Beetroot Boondi Rice Prepare : ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ మొదలు లంచ్​ వరకు రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఉదయం ఏదో ఒకటి తిన్నా, మధ్యాహ్నం భోజనంలోకి మాత్రం రైస్​, కర్రీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా తినాలంటే వారికి బోర్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే కాస్త డిఫరెంట్​గా ఓసారి బీట్​రూట్ బూందీ రైస్ చేశారంటే వారికి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ.

అద్దిరిపోయే రుచితో "నాటుకోడి పులుసు" - ఇలా చేశారంటే తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!

Beetroot Boondi Rice
బీట్​రూట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - కప్పున్నర
  • బీట్​రూట్ - 150 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • బూందీ - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Beetroot Boondi Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పున్నర బియ్యాన్ని వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే 150 గ్రాముల బీట్​రూట్​ను పొట్టుతీసి గ్రేటర్​తో తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు లవంగాలు, మూడు యాలకులు యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు దాల్చినచెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
Beetroot Boondi Rice
ఆవాలు, పసుపు, జీలకర్ర, కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, తురిమి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్ వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • బీట్​రూట్ ముక్కలు బాగా వేగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మెంతి, ముప్పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులో నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసి బాగా ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొత్తిమీర వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Beetroot Boondi Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మూడు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో అర కప్పు బూందీ కలిపి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే బీట్​రూట్ బూందీ రైస్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ బీట్​రూట్ బూందీ రైస్​ని రైతాతో కలిపి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే.
  • ఇది లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్!

పసందైన "కొబ్బరి బూరెలు" - బియ్యంతో కలిపి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ నెక్స్ట్​ లెవల్!

రాగి పిండితో "బోండాలు" - నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

