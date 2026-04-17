ETV Bharat / offbeat

బీట్ రూట్ బఠానీ రైస్ - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి!

- రొటీన్ రైస్​కు భిన్నంగా బీట్​ రూట్ రైస్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Beetroot batani rice
Beetroot batani rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beetroot batani rice : సాధారణంగా పిల్లలు బీట్‌రూట్ అంటేనే ముఖం చిట్లిస్తారు. ఇక, దాంతో కర్రీ అంటే ఏమైనా ఉందా? గోల గోల చేస్తారు. కానీ, అదే బీట్‌రూట్‌తో ఇలా రంగురంగుల పులావ్‌ లాగా ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తే, ప్లేట్లు ఖాళీ అవ్వాల్సిందే! మసాలా దినుసుల ఘుమఘుమలు కలిసి ఈ వంటకానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తాయి.

​కేవలం రుచిలోనే కాదు, చూడ్డానికి కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండే ఈ రైస్.. ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. అదనంగా బీట్‌రూట్‌లోని పోషక విలువలు, పచ్చి బఠానీలోని ప్రొటీన్లు బాడీకి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. లంచ్ బాక్సుల్లోకి లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో త్వరగా ప్రిపేర్ చేసుకునేందుకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. మరి, తక్కువ సమయంలో, ఇంట్లోనే ఉండే పదార్థాలతో అద్దిరిపోయే ఈ బీట్‌రూట్ బఠానీ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్ రూట్ - రెండు
  • సోంపు - ఒక స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • ఎండు మిర్చీ - ఐదారు
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచులు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 1 స్పూన్
  • టమాటా - రెండు
  • పుదీనా - అర కట్ట
  • కొత్తిమీర - కట్ట

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బీట్ రూట్ క్లీన్ చేసుకొని శుభ్రంగా పీల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చాక్​ తో సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి
  • కటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బీట్ రూట్ ముక్కలు, ఒక స్పూన్ సోంపు, ఐదారు ఎండు మిర్చీ వేసుకొని ఫైన్ పేస్టు చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, ఉల్లిపాయలు వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత టమాటా, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి, చక్కగా మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి, ఓసారి పూర్తిగా కలుపుకోవాలి
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్ రూట్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేయాలి. చక్కగా కలుపుకొని పూర్తిగా మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మూత తీసి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. రైస్ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు నీళ్లు తీసుకోవాలి
  • నీళ్లు మరిగిన తర్వాత ముందుగానే నానబెట్టుకున్న రైస్ ను ఇందులో వేసుకోవాలి. రైస్ మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి
  • ఆ తర్వాత ఇందులో పచ్చి బఠానీ వేసుకోవాలి. క్వాంటిటీ ఎంత అనేది మీ ఇష్టం. అర కప్పు వేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. మీ కోరికను బట్టి!
  • బఠానీ వేసిన తర్వాత అందులో ఐదారు పచ్చి మిర్చీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మూత పెట్టి దమ్ చేయాలి. ఆవిరి పోకుండా మూతపై బరువు పెట్టుకోవాలి. సిమ్ లో పదినిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • అద్దిరిపోయే బీట్ రూట్ బఠానీ రైస్ రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. రోజూ రొటీన్ రైస్ బదులుగా దీన్ని తయారు చేసుకుంటే అద్దిరిపోద్ది. నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి

TAGGED:

BEETROOT RICE
HOW TO MAKE BEETROOT BATANI RICE
BEETROOT RECIPES IN TELUGU
BEETROOT
BEETROOT BATANI RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.