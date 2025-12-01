రోజూ తినే టిఫిన్ బోర్ కొట్టిందా? - కొత్తగా "బీరకాయ ఉప్పిండి అట్టు" ట్రై చేయండి!
బీరకాయ, బియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 4:05 PM IST
Ridge Gourd Uppindi Attu : ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లో మెజార్టీ పీపుల్ వడ, ఇడ్లీ, పూరీ, బోండా, పూరీ, దోసె వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన టిఫెన్ తినాలన్నా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బీరకాయ ఉప్పిండి అట్టు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- బీరకాయ - 1
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బియ్యం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి ముక్కలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- నాలుగు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్లో బియ్యంఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి మాదిరిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు ఒక బీరకాయను పొట్టుతీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్లో ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని అట్టు మాదిరిగా పోయాలి. ఆ తర్వాత పైన బీరకాయ, ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా జీలకర్ర వేయాలి.
- అనంతరం అట్టు చుట్టుపక్కలా, పైన ఆయిల్ ఆప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు అట్టును రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే బీరకాయ ఉప్పిండి అట్టు తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు బీరకాయ ఉప్పిండి అట్టును ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, బీరకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
