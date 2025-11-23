మళ్లీ తినాలనిపించేలా "బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
బీరకాయ, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో సూపర్ పచ్చడి - రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 5:07 PM IST
Ridge Gourd Coconut Chutney Recipe : భోజనంలోకి కమ్మని పచ్చడితో తింటుంటే మనకు తెలియకుండానే మరొక ముద్ద తినాలనిపిస్తుంది. ఎన్ని కూరలు చేసినా పచ్చళ్ల రుచి మరే దానికి ఉండదు. అందుకే ఈసారి ఇలా ఇంట్లో బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - 1 కేజీ
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 16
- ఎండుమిర్చి - 12
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- తాలింపు గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి కోసం ముందుగా కిలో బీరకాయలను కడిగి పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా పది ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసి చక్కగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇదే కడాయిలో మరో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బీరకాయలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో పచ్చిమిర్చిఎండుమిర్చి మిశ్రమం, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇరవై వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే బీరకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు ఎండుమిర్చి తుంపలు, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ పచ్చడిలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి చక్కగా కలిసేలా రెండు నిమిషాల పాటు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
