ETV Bharat / offbeat

మళ్లీ తినాలనిపించేలా "బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

బీరకాయ, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్​లో సూపర్ పచ్చడి - రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!

Ridge Gourd Coconut Chutney
Ridge Gourd Coconut Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ridge Gourd Coconut Chutney Recipe : భోజనంలోకి కమ్మని పచ్చడితో తింటుంటే మనకు తెలియకుండానే మరొక ముద్ద తినాలనిపిస్తుంది. ఎన్ని కూరలు చేసినా పచ్చళ్ల రుచి మరే దానికి ఉండదు. అందుకే ఈసారి ఇలా ఇంట్లో బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.

ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పనీర్ పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

Beerakaya Kobbari Pachadi
బీరకాయలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - 1 కేజీ
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 16
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • తాలింపు గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Beerakaya Kobbari Pachadi
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి కోసం ముందుగా కిలో బీరకాయలను కడిగి పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా పది ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసి చక్కగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Beerakaya Kobbari Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఇదే కడాయిలో మరో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బీరకాయలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
Beerakaya Kobbari Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • బీరకాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో పచ్చిమిర్చిఎండుమిర్చి మిశ్రమం, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇరవై వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులోనే బీరకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Kobbari Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు ఎండుమిర్చి తుంపలు, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ పచ్చడిలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ గిన్నెను స్టవ్​పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చక్కగా కలిసేలా రెండు నిమిషాల పాటు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!

పాకం పట్టకుండానే "బ్రెడ్ కాజా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

నోరూరించే "ఎగ్ లబబ్దార్" - నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

BEERAKAYA KOBBARI PACHADI
RIDGE GOURD COCONUT CHUTNEY
బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి తయారీ
BEERAKAYA KOBBARI PACHADI PREPARE
BEERAKAYA KOBBARI PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.