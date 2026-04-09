నోరూరించే "బీరకాయ జీడిపప్పు కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
బీరకాయతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 3:04 PM IST
Ridge Gourd Kaju Curry Process : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో పప్పు, ఫ్రై, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తారు. ఇదే కాకుండా మీకోసం మరో రెసిపీ ఎదురుచూస్తుంది. అదే బీరకాయ జీడిపప్పు కర్రీ. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీ ఫేవరెట్ కూరల్లో చేరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీడిపప్పు - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 6
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - తగినంత
- టమోటాలు - 6
- ధనియాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- లవంగాలు - 6
- యాలకులు - 4
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- మిరియాలు - 15
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 4 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ బీరకాయలను పొట్టుతీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆరు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, ఆరు టమోటాలను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో రెండు కప్పుల జీడిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు యాలకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఆరు లవంగాలు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, 15 మిరియాలు, నాలుగు స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇవి చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి. ఆపై ఇందులో పొట్టు తీసిన ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఆవాలు వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన బీరకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల అనంతరం తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి టమోటాలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మగ్గించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక రుచికి సరిపడా కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని బీరకాయ జీడిపప్పు కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
