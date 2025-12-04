బీరకాయతో కమ్మని "దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - కూర తినని వారికి బెస్ట్!
-బీరకాయతో ఎప్పుడూ కూరలే చేస్తున్నారా? - ఇలా దోశలు పోసి ఇవ్వండి, టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
December 4, 2025
Updated : December 4, 2025 at 4:06 PM IST
Beerakaya Dosa Recipe: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీరకాయ ఒకటి. అయితే, కొంతమంది పీచు ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో దోశలు వేసి పెట్టండి. ఏంటి బీరకాయలతో దోశలు అని ఆలోచిస్తున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. బీరకాయతో కమ్మని దోశలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులు అవసరం లేదు. పైగా పిండిని పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బీరకాయ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెరుగు - అర కప్పు
- బీరకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పంచదార - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బీరకాయపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి రెండు కప్పుల కొలతగా తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, బీరకాయ ముక్కలు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ముందుగా అర కప్పు వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో పావు కప్పు పోసి కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- రవ్వ నానిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే నీళ్లు పోసి రుబ్బుకోవచ్చు.
- పిండిని దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకున్న తర్వాత పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా నీళ్లు చల్లుకుని కాటన్ క్లాత్ లేదా టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని పెనం మీద పోసి దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అంచుల వెంబడి నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి.
- దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి ఓ నిమిషం ఉంచి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బీరకాయ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెరుగు, బీరకాయ ముక్కలు, రవ్వను ఒకే కప్పుతో కొలిచి తీసుకోవాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే దోశల రుచి బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- బొంబాయి రవ్వ, పెరుగులో నీటిని ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి పోసుకుంటే జారుగా అయితే గ్రైండ్ చేసినప్పుడు పిండి మరీ లూజుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే బీరకాయ ముక్కల్లో నీరు ఉంటుంది. కాబట్టి చూసి పోసుకోవాలి.
