ETV Bharat / offbeat

బీరకాయతో కమ్మని "దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - కూర తినని వారికి బెస్ట్​!

-బీరకాయతో ఎప్పుడూ కూరలే చేస్తున్నారా? - ఇలా దోశలు పోసి ఇవ్వండి, టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి!

Beerakaya Dosa Recipe
Beerakaya Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 3:57 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Dosa Recipe: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీరకాయ ఒకటి. అయితే, కొంతమంది పీచు ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో దోశలు వేసి పెట్టండి. ఏంటి బీరకాయలతో దోశలు అని ఆలోచిస్తున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. బీరకాయతో కమ్మని దోశలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులు అవసరం లేదు. పైగా పిండిని పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బీరకాయ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Beerakaya Dosa
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెరుగు - అర కప్పు
  • బీరకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పంచదార - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Beerakaya Dosa
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బీరకాయపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి రెండు కప్పుల కొలతగా తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Dosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, బీరకాయ ముక్కలు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ముందుగా అర కప్పు వాటర్​ పోసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో పావు కప్పు పోసి కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • రవ్వ నానిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే నీళ్లు పోసి రుబ్బుకోవచ్చు.
Beerakaya Dosa
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పిండిని దోశ బ్యాటర్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకున్న తర్వాత పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నీళ్లు చల్లుకుని కాటన్​ క్లాత్​ లేదా టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Dosa
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని పెనం మీద పోసి దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అంచుల వెంబడి నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి ఓ నిమిషం ఉంచి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ బీరకాయ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Beerakaya Dosa
బీరకాయ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెరుగు, బీరకాయ ముక్కలు, రవ్వను ఒకే కప్పుతో కొలిచి తీసుకోవాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే దోశల రుచి బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • బొంబాయి రవ్వ, పెరుగులో నీటిని ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి పోసుకుంటే జారుగా అయితే గ్రైండ్​ చేసినప్పుడు పిండి మరీ లూజుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే బీరకాయ ముక్కల్లో నీరు ఉంటుంది. కాబట్టి చూసి పోసుకోవాలి.

పెసరపప్పుతో దోశలు కాదు - ఇలా "హల్వా" చేసుకోండి - కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోశ" - రెడ్ చట్నీతో కిర్రాక్ టేస్ట్!

Last Updated : December 4, 2025 at 4:06 PM IST

TAGGED:

DOSA WITH BEERAKAYA
BEERAKAYA DOSA AT HOME
TASTY AND HEALTHY BEERAKAYA DOSA
బీరకాయ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలి
BEERAKAYA DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.