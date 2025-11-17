"బీరకాయ పచ్చడే" అస్సలు గుర్తుపట్టలేరంతే! - నచ్చని వాళ్లకు ఇలా చేసి పెడితే షాక్ అవుతారు!
కమ్మగా తినే బీరకాయ పచ్చడి - చెక్కు కూడా తీయాల్సిన పన్లేదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 4:00 PM IST
Beerakaya Chutney : బీరకాయ అనగానే చాలా మంది మొహం తిప్పేసుకుంటారు. కానీ, అస్సలు రుచి, పోషకాల పరంగా బీరకాయ టాప్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. బీరకాయ సన్నగా తరిగి చేసే కర్రీ, పొట్టుతో చేసే పొడి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అదే విధంగా ఓ సారి ఇలా బీరకాయ చట్నీ చేసి చూడండి! తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. బీరకాయ చట్నీ అని కూడా కనిపెట్టలేరు! అంత కమ్మగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు -3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- పచ్చిమిర్చి - 20
- టమోటా - 2
- బీరకాయ - అర కిలో
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర కాడలు - 1 కట్ట
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు స్పూన్
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే 20 గ్రాముల పల్లీలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 6 వెల్లుల్లి, 20 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ వేయించుకుని ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కలిపి 5 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అర కిలో బీరకాయ ముక్కలు చెక్కు తీయకుండానే వేసుకోవచ్చు. జీలకర్ర, చింతపండు, కొత్తిమీర కాడలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- కడాయిపై మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ లోఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పోపు కలపడానికి కడాయిలో నూనె, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వేయించాలి. ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి చిటపటలాడించి ఇదే పోపులోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇలా రెడీ చేసిన బీరకాయ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది. ఒకటీ రెండు, వడియాలు లేదా అప్పడాలు మిక్స్ చేసుకుంటే ఇక అమృతమే.
