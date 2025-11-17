ETV Bharat / offbeat

"బీరకాయ పచ్చడే" అస్సలు గుర్తుపట్టలేరంతే! - నచ్చని వాళ్లకు ఇలా చేసి పెడితే షాక్ అవుతారు!

కమ్మగా తినే బీరకాయ పచ్చడి - చెక్కు కూడా తీయాల్సిన పన్లేదు!

beerakaya_chutney
beerakaya_chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Chutney : బీరకాయ అనగానే చాలా మంది మొహం తిప్పేసుకుంటారు. కానీ, అస్సలు రుచి, పోషకాల పరంగా బీరకాయ టాప్​ పొజిషన్​లో ఉంటుంది. బీరకాయ సన్నగా తరిగి చేసే కర్రీ, పొట్టుతో చేసే పొడి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అదే విధంగా ఓ సారి ఇలా బీరకాయ చట్నీ చేసి చూడండి! తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. బీరకాయ చట్నీ అని కూడా కనిపెట్టలేరు! అంత కమ్మగా ఉంటుంది.

కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!

Beerakaya_Chutney
Beerakaya_Chutney (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు -3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • టమోటా - 2
  • బీరకాయ - అర కిలో
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర కాడలు - 1 కట్ట
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - పావు స్పూన్
Beerakaya_Chutney
Beerakaya_Chutney (Getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
Beerakaya_Chutney
Beerakaya_Chutney (Getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. ముందుగా బీరకాయ ముక్కలను పొట్టు తీయకుండానే కట్ చేసుకోవాలి. చేదున్నాయో లేదో టేస్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి.
  2. కొత్తిమీర కట్ట తెచ్చుకుని కాడలు కట్ చేసి కలుపుకోవాలి.చివరగా కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసి చట్నీలో కలపాలి.
Beerakaya_Chutney
Beerakaya_Chutney (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే 20 గ్రాముల పల్లీలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 6 వెల్లుల్లి, 20 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ వేయించుకుని ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కలిపి 5 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అర కిలో బీరకాయ ముక్కలు చెక్కు తీయకుండానే వేసుకోవచ్చు. జీలకర్ర, చింతపండు, కొత్తిమీర కాడలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
Beerakaya_Chutney
Beerakaya_Chutney (Getty images)
  • కడాయిపై మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ లోఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పోపు కలపడానికి కడాయిలో నూనె, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వేయించాలి. ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి చిటపటలాడించి ఇదే పోపులోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసిన బీరకాయ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది. ఒకటీ రెండు, వడియాలు లేదా అప్పడాలు మిక్స్ చేసుకుంటే ఇక అమృతమే.

సింపుల్​గా తక్కువ టైంలో రుచికరమైన "టమోటా పచ్చడి" - చపాతీల్లో, అన్నంలో ఇంకా బాగుంటుంది!

ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి "పచ్చిమిర్చి టమోటా చట్నీ" - ఈ చట్నీకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువే!

TAGGED:

BEERAKAYA CHUTNEY RECIPE
బీరకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం
RIDGE GOURD CHUTNEY
VEG CHUTNEY RECIPE IN TELUGU
BEERAKAYA CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.