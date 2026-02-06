కమ్మని "బీరకాయ అలసందల కూర" - ఇలా చేశారంటే టేస్టీగా ఉంటుంది!
బీరకాయ, అలసందల కాంబినేషన్లో కర్రీ - అన్నం, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
Published : February 6, 2026 at 3:28 PM IST
Beerakaya Alasandalu Curry : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా అలసందలు కాంబినేషన్తో కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈ కూర చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- అలసందలు - అర కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీడిపప్పు - 10
- గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు అలసందలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం కుక్కర్లో నానబెట్టిన అర కప్పు అలసందలు వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ను స్టవ్పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీరకాయ, ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే గ్రేవీ కోసం గిన్నెలో పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, 10 జీడిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు, కొద్దిగా నీరు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అర గంట తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు పాలు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి, అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం రెండు కప్పుల బీరకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిగసాల పేస్ట్ యాడ్ చేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత మెత్తగా ఉడికించిన అలసందలను నీళ్లతో సహా పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 12 నిమిషాల అనంతరం అర టీ స్పూన్ బెల్లం, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బీరకాయ అలసందల కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ కూర వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
