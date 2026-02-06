ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "బీరకాయ అలసందల కూర" - ఇలా చేశారంటే టేస్టీగా ఉంటుంది!

బీరకాయ, అలసందల కాంబినేషన్​లో కర్రీ - అన్నం, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Alasandalu Curry : బీరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా అలసందలు కాంబినేషన్​తో కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ కూర చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

నిమిషాల్లో నోరూరించే ​"రాగి జావ" - నోటికి రుచిగా, పొట్టకి హాయిగా!

Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
అలసందలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • అలసందలు - అర కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 10
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
బీరకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు అలసందలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం కుక్కర్​లో నానబెట్టిన అర కప్పు అలసందలు వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్​ను స్టవ్​పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీరకాయ, ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే గ్రేవీ కోసం గిన్నెలో పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, 10 జీడిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు, కొద్దిగా నీరు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అర గంట తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు పాలు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి, అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం రెండు కప్పుల బీరకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిగసాల పేస్ట్​ యాడ్ చేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
Ridge Gourd Black Eyed Peas Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత మెత్తగా ఉడికించిన అలసందలను నీళ్లతో సహా పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 12 నిమిషాల అనంతరం అర టీ స్పూన్ బెల్లం, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బీరకాయ అలసందల కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ కూర వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్​!

ఇడ్లీ, దోసె పిండి లేకుండానే కమ్మని "ఊతప్పం" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

"చికెన్ ఫ్రై కావాలి, సెమీ గ్రేవీ ఉండాలంటే" ఇలా ట్రై చేయండి! - ప్రతి ముక్క నోరూరిస్తుంది!

TAGGED:

బీరకాయ అలసందల కూర తయారీ
BEERAKAYA BOBBARLU CURRY PREPARE
RIDGE GOURD BLACK EYED PEAS CURRY
BEERAKAYA ALASANDALU KURA MAKING
BEERAKAYA ALASANDALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.