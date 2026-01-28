క్రిస్పీ "బీరకాయ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా కిర్రాక్​ ఉంటాయి - 10 నిమిషాల్లో రెడీ​!

ETV Bharat / offbeat

Beerakaya Bajji Recipe
Beerakaya Bajji Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Beerakaya Bajji Recipe: ఇంట్లో బీరకాయలు ఉంటే చాలా మంది కూర, పప్పు, పచ్చడి అంటూ రకరకాల వెరైటీలు చేస్తుంటారు. ఫైబర్​ అధికంగా ఉండే ఈ బీరకాయ రుచిలో మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే బీరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే కాకుండా కరకరలాడే బజ్జీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైన కరకరలాడుతూ, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. మిర్చీ బజ్జీల కంటే వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. స్టఫింగ్​తో పనిలేకుండా కేవలం పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బీరకాయ బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Beerakaya Bajji
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బీరకాయ - 1
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • వాము - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Beerakaya Bajji
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బీరకాయపై గరుకు భాగంలో ఉండే పొట్టు తీసేసి వాటర్​తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర ఇంచ్​ మందంలో రౌండ్​గా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా బీరకాయ మొత్తాన్ని రౌండ్​ ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్​ సోడా, జీలకర్ర వేసుకుని ఓసారి కలుపుకోవాలి.
Beerakaya Bajji
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని ఉండలు లేకుండా బజ్జీల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్​గా కలిపినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Beerakaya Bajji
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కట్​ చేసిన బీరకాయ ముక్కను ఒకటి తీసుకుని కలిపిన పిండిలో ముంచి కాగిన నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా బీరకాయ ముక్కలను వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
  • బజ్జీలు వేగి గోల్డెన్ ​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన ముక్కలను కూడా శనగపిండిలో డిప్​ చేసి ఆయిల్​లో వేసి డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ బజ్జీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Beerakaya Bajji
బీరకాయ బజ్జీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత బీరకాయను తీసుకుంటే బజ్జీలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే బీరకాయలపై పొట్టు మరీ ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవద్దు. లైట్​గా తీసుకుంటే సరి.
  • బీరకాయలను మరీ పల్చగా, మరీ లావుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​లో ఉండేలా రౌండ్​గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • శనగపిండిలో నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి ముక్కకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా కలుపుకుంటే నూనె ఎక్కువ పడుతుంది. అదే మందంగా ఉంటే లోపల పిండి సరిగ్గా ఉండదు. కాబట్టి మీడియం థిక్​నెస్​లో కలుపుకుంటే సరి.
  • బజ్జీలను మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా వేగుతాయి.

