క్రిస్పీ "బీరకాయ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా కిర్రాక్ ఉంటాయి - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
-బీరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే పప్పు, కూరలు, పచ్చడి మాత్రమే కాదు - ఇలా బజ్జీలు చేసుకోండి, కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
Published : January 28, 2026 at 2:28 PM IST
Beerakaya Bajji Recipe: ఇంట్లో బీరకాయలు ఉంటే చాలా మంది కూర, పప్పు, పచ్చడి అంటూ రకరకాల వెరైటీలు చేస్తుంటారు. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఈ బీరకాయ రుచిలో మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే బీరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే కాకుండా కరకరలాడే బజ్జీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైన కరకరలాడుతూ, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. మిర్చీ బజ్జీల కంటే వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. స్టఫింగ్తో పనిలేకుండా కేవలం పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బీరకాయ బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బీరకాయ - 1
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- వాము - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- బీరకాయపై గరుకు భాగంలో ఉండే పొట్టు తీసేసి వాటర్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర ఇంచ్ మందంలో రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బీరకాయ మొత్తాన్ని రౌండ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్ సోడా, జీలకర్ర వేసుకుని ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని ఉండలు లేకుండా బజ్జీల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా కలిపినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కట్ చేసిన బీరకాయ ముక్కను ఒకటి తీసుకుని కలిపిన పిండిలో ముంచి కాగిన నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా బీరకాయ ముక్కలను వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
- బజ్జీలు వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన ముక్కలను కూడా శనగపిండిలో డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసి డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ బజ్జీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేత బీరకాయను తీసుకుంటే బజ్జీలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే బీరకాయలపై పొట్టు మరీ ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవద్దు. లైట్గా తీసుకుంటే సరి.
- బీరకాయలను మరీ పల్చగా, మరీ లావుగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్లో ఉండేలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- శనగపిండిలో నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి ముక్కకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా కలుపుకుంటే నూనె ఎక్కువ పడుతుంది. అదే మందంగా ఉంటే లోపల పిండి సరిగ్గా ఉండదు. కాబట్టి మీడియం థిక్నెస్లో కలుపుకుంటే సరి.
- బజ్జీలను మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వేగుతాయి.
