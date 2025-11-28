ETV Bharat / offbeat

చిక్కని గ్రేవితో "బీన్స్ కర్రీ" - టేస్ట్ అదుర్స్ - నిమిషాల్లో రెడీ!

బీన్స్​తో ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Beans Gravy Curry Recipe : బీన్స్​ను వివిధ రకాల వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఫ్రై లేదా కర్రీ చేస్తుంటారు. రోటీన్​కి భిన్నంగా ఈసారి బీన్స్​ గ్రేవీ కర్రీ ఓసారి చేసి చూడండి? చిక్కటి గ్రేవీతో సూపర్​గా వస్తుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్. మరి బీన్స్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీన్స్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 12
  • టమోటాలు - 3
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • కసూరి మెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో బీన్స్​ను కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, మూడు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో 12 జీడిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేయాలి.
  • అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గనివ్వాలి.
  • బీన్స్ ముక్కలు మెత్తగా వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కాజుటమోటా పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు టీ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే బీన్స్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

