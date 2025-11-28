చిక్కని గ్రేవితో "బీన్స్ కర్రీ" - టేస్ట్ అదుర్స్ - నిమిషాల్లో రెడీ!
Beans Gravy Curry Recipe : బీన్స్ను వివిధ రకాల వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఫ్రై లేదా కర్రీ చేస్తుంటారు. రోటీన్కి భిన్నంగా ఈసారి బీన్స్ గ్రేవీ కర్రీ ఓసారి చేసి చూడండి? చిక్కటి గ్రేవీతో సూపర్గా వస్తుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి బీన్స్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీన్స్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 12
- టమోటాలు - 3
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- కసూరి మెంతి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో బీన్స్ను కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, మూడు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో 12 జీడిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేయాలి.
- అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గనివ్వాలి.
- బీన్స్ ముక్కలు మెత్తగా వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కాజుటమోటా పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు టీ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే బీన్స్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
