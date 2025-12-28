ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో సూపర్ టేస్టీ "బీన్స్ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అదుర్స్!

ఈ పద్ధతిలో "బీన్స్ కర్రీ" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Beans Curry Making in Cooker
Beans Curry Making in Cooker (Getty Images)
Published : December 28, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Beans Curry Making in Cooker : నార్మల్​గా వెజిటబుల్ బిర్యానీ, పులావ్, ఉప్మా వంటి రెసిపీల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్​గా కొన్ని బీన్స్ వేస్తుంటాం. లేదంటే నేరుగా బీన్స్​తో ఫ్రై, కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, చాలా మంది బీన్స్ కర్రీ వండినప్పుడు అవి సరిగ్గా ఉడకకపోవడమో, రుచిలో ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ కలగడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీన్స్ కర్రీ" వండి చూడండి. చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా కుదురుతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా సైడ్ డిష్​గా భలే ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన బీన్స్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Beans Curry Making in Cooker
బీన్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కిలో - బీన్స్
  • ఆయిల్ - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • రెండు టీస్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - కారం
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - గరం మసాలా
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - శనగపిండి
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - కొబ్బరిపొడి
  • రెండు - టమాటాలు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర

Beans Curry Making in Cooker
Onions (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీన్స్​ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Beans Curry Making in Cooker
అల్లం (Getty Images)
  • అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ దోర దోరగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బీన్స్​ను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Beans Curry Making in Cooker
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, చిక్కని గ్రేవీ కోసం కొద్దిగా శనగపిండి, కొబ్బరిపొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ అర నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి కుక్కర్ లేకుండా మామూలుగా మూతపెట్టి మసాలాలన్నీ బీన్స్ ముక్కలకు పట్టేలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని(రెండు కప్పుల వరకు) నీళ్లు పోసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Beans Curry Making in Cooker
శనగపిండి (Getty Images)
  • చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలిపి రబ్బర్​ ఉంచి కుక్కర్​ మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • రెండు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "బీన్స్ కర్రీ" కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బీన్స్ కర్రీ చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా కుదిరి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే బీన్స్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Beans Curry Making in Cooker
బీన్స్ కర్రీ (Getty Images)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

