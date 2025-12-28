కుక్కర్లో సూపర్ టేస్టీ "బీన్స్ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అదుర్స్!
ఈ పద్ధతిలో "బీన్స్ కర్రీ" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : December 28, 2025 at 3:17 PM IST
Beans Curry Making in Cooker : నార్మల్గా వెజిటబుల్ బిర్యానీ, పులావ్, ఉప్మా వంటి రెసిపీల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్గా కొన్ని బీన్స్ వేస్తుంటాం. లేదంటే నేరుగా బీన్స్తో ఫ్రై, కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, చాలా మంది బీన్స్ కర్రీ వండినప్పుడు అవి సరిగ్గా ఉడకకపోవడమో, రుచిలో ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ కలగడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీన్స్ కర్రీ" వండి చూడండి. చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా కుదురుతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా సైడ్ డిష్గా భలే ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన బీన్స్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో - బీన్స్
- ఆయిల్ - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర టీస్పూన్ - పసుపు
- రెండు టీస్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- టేస్ట్కి సరిపడా - కారం
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
- ఒక టీస్పూన్ - గరం మసాలా
- నాలుగు టీస్పూన్లు - శనగపిండి
- నాలుగు టీస్పూన్లు - కొబ్బరిపొడి
- రెండు - టమాటాలు
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర
చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీన్స్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ దోర దోరగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- బీన్స్ను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, చిక్కని గ్రేవీ కోసం కొద్దిగా శనగపిండి, కొబ్బరిపొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ అర నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి కుక్కర్ లేకుండా మామూలుగా మూతపెట్టి మసాలాలన్నీ బీన్స్ ముక్కలకు పట్టేలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని(రెండు కప్పుల వరకు) నీళ్లు పోసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలిపి రబ్బర్ ఉంచి కుక్కర్ మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- రెండు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "బీన్స్ కర్రీ" కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బీన్స్ కర్రీ చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా కుదిరి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే బీన్స్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
కేరళ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "చేపల కూర" - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా!
రవ్వతో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!