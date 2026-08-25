బీచ్కు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మరవొద్దు సుమీ!
-హాలీడేస్ వచ్చాయంటే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి బీచ్కు వెళ్లేలా ప్లాన్ - కానీ ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు, అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన!
Published : August 25, 2026 at 5:02 PM IST
Beach Safety Tips in Telugu: కడలిపై నుంచి వచ్చే గాలి.. కెరటాల సవ్వడి.. వాటర్ స్పోర్ట్స్లో ఉత్సాహం.. సూర్యాస్తమయం చూస్తూ సేదతీరడం.. ఇలా బీచ్ ట్రిప్ అంటేనే ప్రత్యేకమైంది. అందుకే సెలవు దొరికితే చాలు కుటుంబ సమేతంగా బీచ్ల వైపు అడుగులేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. అయితే చూడటానికి సముద్రం ఎంత అందంగా ఉంటుందో, అంతే అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే దుస్తుల నుంచి ఆరోగ్యం వరకు బీచ్లో అడుగుపెట్టేముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- బీచ్కు వెళ్లేటప్పుడు సరైన దుస్తుల ఎంపిక చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి జీన్స్ వంటి బరువైన వాటి కంటే గాలి ఆడే తేలికపాటి దుస్తులను ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక ఎండ నుంచి చర్మాన్ని రక్షించేందుకు వదులుగా ఉండే ఫుల్ స్లీవ్స్ షర్ట్స్ ధరించాలని, బీచ్లో ఎక్కువ సేపు గడపాలని నిర్ణయించుకుంటే టోపీ, గొడుగులు, యూవీ రక్షణ ఉన్న సన్ గ్లాసెస్ వెంట ఉండడం మంచిదంటున్నారు.
- నీటిలోకి దిగాలనుకున్నప్పుడు స్విమ్ వేర్ లేదా వాటర్ ఫ్రెండ్లీ దుస్తులు ఎంచుకోవాలంటున్నారు. పొడవైన దుపట్టాలు (చున్నీ), వదులుగా వేలాడే స్కార్ఫ్లు, బరువైన ఆభరణాలు, జారే చెప్పులు వాటర్ స్పోర్ట్స్లో ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు కాబట్టి, బీచ్లో ఫ్యాషన్ కంటే కదలికలకు అనువుగా ఉండే దుస్తులే మేలని వివరిస్తున్నారు.
- బీచ్లో స్నానానికి వెళ్లినప్పుడు సముద్రపు ఉప్పు నీరు, విపరీతమైన ఎండ, చెమట తట్టుకోవడానికి వైద్య నిపుణులు సూచించిన సన్స్క్రీన్లు వాడాలంటున్నారు. ఇక బీచ్ నుంచి తిరిగొచ్చాక కూడా సముద్రపు ఉప్పు నీరు, ఇసుక శరీరం, జుట్టుపై ఎక్కువ సేపు ఉండకుండా స్వచ్ఛమైన నీటితో కడుక్కోవడం మంచిదంటున్నారు. తడిగా ఉన్న దుస్తులను వెంటనే మార్చుకోవాలని, ఎండ వల్ల చర్మం ఎర్రగా మారితే మళ్లీ ఎండలోకి వెళ్లకుండా చల్లని ప్రదేశంలో ఉండాలంటున్నారు.
- ఎండలో ఎక్కువ సేపు ఉండటం, శారీరక శ్రమ, డీహైడ్రేషన్ వల్ల ఎవరికైనా ఇబ్బంది రావచ్చంటున్నారు. కాబట్టి గుండె సంబంధిత సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఆస్తమా, దీర్ఘకాలిక సమస్యలున్నవారు బీచ్లో ఎక్కువ శ్రమ చేసే కార్యకలాపాలు, వాటర్ స్పోర్ట్స్ పాల్గొనే ముందు వైద్యుల సూచనలు పాటించడం మంచిదంటున్నారు.
- తల తిరగడం, బలహీనంగా అనిపించడం, తలనొప్పి, వికారం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, కండరాల తిమ్మిరి వంటి లక్ష ణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అలలతో ఆటలు నిలి పివేసి చల్లని ప్రదేశానికి వెళ్లాలంటున్నారు. ఇక దాహం వేసే వరకు వేచి ఉండకుండా తరచూ నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. మందులు వాడేవారు అవసరమైన మెడికల్ కిట్ వెంట తీసుకెళ్లాలని, అనారోగ్యంగా ఉన్న రోజుల్లో వాటర్ స్పోర్ట్స్ చేయకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- బీచ్కు బయలుదేరే ముందు వాతావారణ పరిస్థితులు తెలుసుకోవాలంటున్నారు. లైఫ్ గార్డ్లు ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఈత కొట్టడం, వారి సూచనలు పాటించడం సురక్షితం అంటున్నారు. సముద్రంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాటిలో రిప్ కరెంట్ ఒకటని, అందులో చిక్కుకున్నప్పుడు నేరుగా ఒడ్డుకు ఎదురీదకూడదంటున్నారు. అలా చేస్తే శక్తి త్వరగా తగ్గిపోతుందని, బదులుగా తీరానికి సమాంతరంగా ఈదుతూ ఆ ప్రవాహం నుంచి బయటపడాలంటున్నారు.
- బోట్, వాటర్ స్కూటర్ వంటివి నడిపేటప్పుడు లైఫ్ జాకెట్ ధరించడం కీలకం అంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, రైడ్ ప్రారంభించే ముందు లైఫ్ జాకెట్ సరైన సైజులో ఉందా? బిగింపు సరిగా ఉందా? చూసుకోవాలంటున్నారు. బోటు అంచున నిలబడటం, కూర్చొవడం, రైడ్ మధ్యలో స్థానాలు మారడం, సెల్ఫీల కోసం భద్రతను పక్కన పెట్టొద్దని, బోట్లల్లో పిల్లలకు సరిపోయే లైఫ్ జాకెట్లు ఉండాలంటున్నారు.
బీచ్ బ్యాగ్ ఉండాల్సినవి ఇవే:
- సన్స్క్రీన్
- సన్ గ్లాసెస్, టోపీ
- నీళ్ల బాటిల్
- అదనపు దుస్తులు, టవల్స్
- ఫోన్, వాలెట్లకు వాటర్ ప్రూఫ్ కవర్
- వ్యక్తిగత మందులు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్
వైజాగ్ బీచ్ ఎంత ఫేమస్సో ఈ గణేశ్ టెంపుల్ కూడా అంతే ఫేమస్! ఎప్పుడైనా వెళ్లారా మరి?
గోవా టూర్ సరే.. అక్కడికెళ్లి ఏం చూస్తారు..? మీ కోసం కంప్లీట్ ట్రావెల్ గైడ్..