"బావర్చి స్టైల్ చికెన్ ముంతాజ్" - దావత్ కోసం ఇలా చేసేయండి!

ఈ సండే ఇలాంటి చికెన్ కుర్మా చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Published : November 28, 2025 at 11:58 AM IST

Chicken Korma Recipe : చికెన్ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఒక్కసారైనా ఇలా రెస్టారెంట్ టేస్ట్ వచ్చేలా ట్రై చేయండి. ఇంట్లో చిన్న చిన్న పార్టీలు ఉన్నపుడు లేదా బంధువులు, స్నేహితులు ఇళ్లకు వస్తున్నపుడు ఇలా చేసి పెట్టండి. చాలా ఇష్టంగా అడిగి మరీ వడ్డించుకుంటారు. ఈ టేస్ట్​కు మీరు కూడా ఫ్యాన్​ అయిపోతారు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు 2
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • స్టార్ అనాస - 1
  • యాలకులు - 4
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • చిక్కటి పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • క్రీమ్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • బజ్జీ మిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - తగినంత
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 టమోటాలు, 4 పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. 3 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు వేయించాక నూనె లేకుండా వాటిని పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో మిగిలిన నూనెకు తోడు మరి కొద్దిగా వేసుకుని స్టార్ అనాస, యాలకులు, మిరియాలు వేసుకుని శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలపాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు హై ప్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఈ లోగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలను గ్రైండ్ చేసుకుని ఇపుడు చికెన్ కడాయిపై మూత తీసి అందులో వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత చిక్కటి పెరుగు వేసుకుని సన్నటి మంటపై 15 నుంచి 20 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్రీమ్, గరం మసాలా, కసూరి మేతి వేసుకుని కలిపి మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • చివరగా మరో కడాయిలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని బజ్జీ మిర్చి నిలువుగా కట్ చేసుకుని వేసి వేయించాలి. మిర్చీ రంగు మారగానే చికెన్​లో వేసి కలిపి మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించి కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకోవాలి. మరో నిమిషం మూతపెట్టి ఉడికించి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

