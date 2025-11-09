ETV Bharat / offbeat

అక్కడ గురువారం సంత - డబ్బులు లేకుండానే సరుకులు!

- పురాతన వస్తు మార్పిడి పద్ధతిని పాటిస్తున్న ప్రజలు - ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తున్న పల్లెవాసులు!

Barter System
Barter System (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Barter System : రెస్టారెంట్​లో బిర్యానీ కొనాలంటే.. షాపు ఓనర్​కు మీరేం ఇస్తారు?

దుకాణదారు సరుకులు ఇవ్వాలంటే అతనికి మీరేం ఇస్తారు?

అంగడి లేదా సంతలో కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి మీరేం ఇస్తారు?

వీటన్నింటికీ ఆన్సర్​ "డబ్బు".

కానీ, వారు మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వరు! ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు ఆ సమాజంలో డబ్బే లేదు! తమ దగ్గరున్న బెండకాయలు ఇచ్చి, అవతలి వ్యక్తి వద్ద ఉన్న బీరకాయలు తీసుకుంటారు! బియ్యం ఇచ్చి, గోధుమలు తెచ్చుకుంటారు!! తోటకూర ఇచ్చి, గోంగూర పట్టుకొనిపోతారు!!

గొర్రెను ఇచ్చి పందిని.. :

మన దగ్గర వారం వారం నిర్వహించే అంగడి మాదిరిగానే, అక్కడ కూడా ప్రతి గురువారమూ సంత ఏర్పాటు చేస్తారు. తమకు కావాల్సిన వస్తువులన్నింటినీ జనం ఇక్కడే తెచ్చుకుంటారు. వేలాది మంది ఈ సంతకు వచ్చిపోతారు. వచ్చేటప్పుడు తమ వద్ద ఉన్న వస్తువులు, సరుకులు, కూరగాయలు, జంతువులు వంటివి వెంట తెచ్చుకుంటారు. వాటిని ఆ సంతలో మార్చుకుంటారు.

ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా :

ఈ భూ ప్రపంచం గ్రహాంతరాలను ఛేదిస్తూ దూసుకెళ్తోంది. ఆధునిక మానవుడు ఎంతగానో అడ్వాన్స్​ అయిపోయాడు. కానీ, వాళ్లు మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయారు. ఎందుకు ఇలా? అంటే, "మాకు ఇదే ఇష్టం" అంటారు అక్కడి జనం! అందుకే, వేల సంవత్సరాల నుంచీ వస్తు మార్పిడి పద్ధతినే వినియోగిస్తున్నారు. అక్కడి మెజారిటీ జనాలకు కరెన్సీ అంటే ఏంటో తెలియదు.

బంధువులతో బాతాఖానీ :

ఈ సంత వారికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. భారీ స్థాయిలో నిర్వహించే ఈ అంగడికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి ప్రజలంతా తరలి వస్తారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చిపోతుంటారు. ఇక్కడే తమకు తెలిసిన వారితో, బంధువులతో మంచీ చెడూ మాట్లాడుకుంటారు. ఆప్యాయంగా పలకరించుకుంటారు. ఒక ర‌కంగా ఇది అక్కడి గిరిజన తెగల స‌మ్మేళనంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా ఇటు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకొని, అటు బంధువులను కలిసి వెళ్తారు.

టూరిస్టులకు ప్రత్యేకం :

ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఇంకా వస్తు మార్పిడి పద్ధతి పాటించే జనాలు ఉన్నారనే విషయం అందరినీ ఆకర్షించడం సహజం. మనకు ఏ మాత్రం పరిచయం లేని ఆ సమాజం ఎలా ఉందో చూడాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అందుకే, ఇక్కడికి ప్రతి సంవత్సరమూ వివిధ దేశాల నుంచి వేలాది మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఆధునిక "అవస్థల"కు దూరంగా బతికేస్తున్న వారిని చూసి సరికొత్త అనుభూతిని సొంతం చేసుకుంటూ ఉంటారు.

గ్వామొటె కేంద్రంగా :

దక్షిణ అమెరికా ఖండంలోని ఈక్వెడార్​లోని గిరిజనులు ఈ జీవన విధానం పాటిస్తున్నారు. ఈ సంత గ్వామొటె అనే పట్టణం కేంద్రంగా నిర్వహిస్తారు. ఇది ఆండీస్ పర్వతాల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడి గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న గిరిజనులు మొత్తం వస్తు మార్పిడి పద్ధతినే అనుసరిస్తున్నారు. వేలాది మంది తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను, పెంచిన పశువుల‌ను ఈ గురువారం సంతకు తీసుకెళ్తారు. గొర్రెలు, పందులు, మేక‌లు వంటి పశువులతోపాటు ఆహార ప‌దార్థాలు, దుస్తులు వంటి వస్తువులను మార్చుకొని తీసుకెళ్తుంటారు.

ఇదిలా ఉంటే, ఈక్వెడార్​ దేశంలోని నగరాల్లో నివసించే వారు మాత్రం కరెన్సీని వినియోగిస్తున్నారు. ఈ గిరిజన ప్రాంతాల్లోకి కూడా ఇప్పుడిప్పుడే కరెన్సీ ప్రవేశిస్తోంది. కొద్ది మంది వ్యాపారులు డబ్బుకు అలవాటు పడుతున్నారు.

