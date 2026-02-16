కమ్మని "బార్లీ పెసర దోశలు" - గంటల పాటు పిండి పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు!
-పెసర దోశలు అంటే మీకు ఇష్టమా? - అయితే ఈసారి కొత్తగా బార్లీ కలిపి చేసుకోండి!
Published : February 16, 2026 at 12:32 PM IST
Barley Pesara Dosa: టిఫెన్స్లో పెసరట్టుకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఇంకా పెసరట్టు ఉప్మా గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు. ఈ దోశలు టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు హెల్దీ కూడా. అందుకే చాలా మంది వీటిని రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ రెసిపీనే మరింత హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం బార్లీ ఉంటే సరిపోతాయి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా పిండిని గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బార్లీ పెసర దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బార్లీ - 1 కప్పు
- పెసర్లు - 1 కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బార్లీ గింజలు, పెసర్లు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోయాలి.
- ఈ గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- బార్లీ మంచిగా నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మధ్యమధ్యలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. ఈ మూడింటిని ఓ గిన్నెలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. దోశ పెనం హీట్ అయినాక లైట్గా ఆయిల్ చల్లి టిష్యూ పేపర్ లేదా కాటన్ క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి.
- అనంతరం గరిటెతో పిండిని పోసి దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్ను ఉంచి దోశ అంచుల వెంబడి లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- దోశ చక్కగా కాలిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. కావాలనుకుంటే రెండో వైపు తిప్పి ఓ నిమిషం కాల్చుకోవచ్చు.
- ఇలా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని దోశలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన బార్లీ పెసర దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బార్లీ నానడానికి టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవడం మంచిది.
- పెసర్లు లేకపోతే పొట్టు పెసరపప్పు వాడుకున్నా సరిపోతుంది.
- పచ్చిమిర్చి వద్దనుకుంటే దాని బదులు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
