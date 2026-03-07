సమ్మర్ స్పెషల్ "బార్లీ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ అదుర్స్!
బార్లీ, పల్లీల కాంబోలో టేస్టీ లడ్డూలు - ఈ సమ్మర్లో తింటే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మీ సొంతం!
Published : March 7, 2026 at 5:22 PM IST
Barley Laddu Recipe: శరీర వేడిని తగ్గించి తక్షణ శక్తిని అందించే గుణాలు బార్లీలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే సమ్మర్ మొదలవుతుందంటే బార్లీని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా బార్లీ జావ తాగుతుంటారు. అయితే బార్లీతో జావ మాత్రమే కాకుండా రుచికరమైన లడ్డూలు కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పాకం పట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి రుచికరమైన బార్లీ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బార్లీ గింజలు - 1 కప్పు
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- అవిసె గింజలు - పావు కప్పు
- బాదం పప్పులు - 20
- జీడిపప్పులు - గుప్పెడు
- నెయ్యి సరిపడా
- యాలకులు - 4
- బెల్లం పొడి - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బార్లీ గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- బార్లీ లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మళ్లీ అదే పాన్లోకి పల్లీలు వేసి వాటినీ సిమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పల్లీలు కూడా మంచిగా, దోరగా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్లోకి అవిసె గింజలు వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన బార్లీ గింజలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అయితే బార్లీ గ్రైండ్ అవ్వడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి మధ్యమధ్యలో ఆపుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- బార్లీ మెదిగినాక వేయించిన పల్లీలు, అవిసె గింజలు వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన పొడిలోకి బెల్లం తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బెల్లం మొత్తం పొడులకు పడుతుంది.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న బార్లీబెల్లం మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన బాదం, జీడిపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యితో సహా పొడిలో వేసి కలుపుకోవాలి. మొత్తం కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పొడి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే బార్లీ లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బార్లీ గింజలు అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే విధంగా ఇందులో వైట్, బ్రౌన్ అంటూ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీకు నచ్చినవి తీసుకోవచ్చు.
- బార్లీ పొడి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దానిని తీసుకుని దోరగా వేయించి అయినా తీసుకోవచ్చు.
- బార్లీ ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం పల్లీలు తీసుకోవాలి. మీరు తీపి ఎక్కువ తినే వారు అయితే 1 కప్పు బెల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
చిలగడదుంపలతో కమ్మని "బొబ్బట్లు"- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి - తయారీ ఈజీ!
ఇంట్లో చేసే బోండాలు సరిగ్గా రావట్లేదా? - ఇలా పిండి కలపండి! - నూనె పీల్చకుండా సూపర్గా ఉంటాయి!