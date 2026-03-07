ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్ స్పెషల్​ "బార్లీ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ అదుర్స్​!

బార్లీ, పల్లీల కాంబోలో టేస్టీ లడ్డూలు - ఈ సమ్మర్​లో తింటే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మీ సొంతం!

Barley Laddu Recipe
Barley Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Barley Laddu Recipe: శరీర వేడిని తగ్గించి తక్షణ శక్తిని అందించే గుణాలు బార్లీలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే సమ్మర్​ మొదలవుతుందంటే బార్లీని తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా బార్లీ జావ తాగుతుంటారు. అయితే బార్లీతో జావ మాత్రమే కాకుండా రుచికరమైన లడ్డూలు కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పాకం పట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి రుచికరమైన బార్లీ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Barley Laddu
Barley Laddu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బార్లీ గింజలు - 1 కప్పు
  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • అవిసె గింజలు - పావు కప్పు
  • బాదం పప్పులు - 20
  • జీడిపప్పులు - గుప్పెడు
  • నెయ్యి సరిపడా
  • యాలకులు - 4
  • బెల్లం పొడి - ముప్పావు కప్పు
Barley Laddu
Barley Laddu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బార్లీ గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • బార్లీ లైట్​గా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మళ్లీ అదే పాన్​లోకి పల్లీలు వేసి వాటినీ సిమ్​లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పల్లీలు కూడా మంచిగా, దోరగా వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్​లోకి అవిసె గింజలు వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Barley Laddu
Barley Laddu (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన బార్లీ గింజలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అయితే బార్లీ గ్రైండ్​ అవ్వడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి మధ్యమధ్యలో ఆపుకుంటూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • బార్లీ మెదిగినాక వేయించిన పల్లీలు, అవిసె గింజలు వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన పొడిలోకి బెల్లం తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ గ్రైండ్​ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బెల్లం మొత్తం పొడులకు పడుతుంది.
Barley Laddu
Barley Laddu (Getty Images)
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న బార్లీబెల్లం మిశ్రమాన్ని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన బాదం, జీడిపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి మంచిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నెయ్యితో సహా పొడిలో వేసి కలుపుకోవాలి. మొత్తం కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పొడి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే బార్లీ లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Barley Laddu
Barley Laddu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బార్లీ గింజలు అన్ని సూపర్​ మార్కెట్స్​, ఈ కామర్స్​ వెబ్​సైట్స్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే విధంగా ఇందులో వైట్​, బ్రౌన్​ అంటూ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీకు నచ్చినవి తీసుకోవచ్చు.
  • బార్లీ పొడి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దానిని తీసుకుని దోరగా వేయించి అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • బార్లీ ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం పల్లీలు తీసుకోవాలి. మీరు తీపి ఎక్కువ తినే వారు అయితే 1 కప్పు బెల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

