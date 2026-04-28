కర్డ్​ రైస్​ను మించిన టేస్ట్​తో "బార్లీ జావ" - అలా నోట్లోకి వెళ్తుంటే ఆ ఫీల్​ వేరే లెవల్​ - సమ్మర్​కు బెస్ట్​!

Published : April 28, 2026 at 1:32 PM IST

Summer Special Healthy Barley Java: సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మంచిదని చాలా మంది జావలు తాగుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది రాగి పిండితో, జొన్న పిండితో తయారు చేసుకుని మజ్జిగ కలిపి తాగుతుంటారు. అయితే కేవలం వీటితో మాత్రమే కాకుండా బార్లీతో కూడా రుచికరమైన జావ చేసుకోవచ్చు. ఇది జావ మాదిరి తాగడానికి కాకుండా కర్డ్​ రైస్​ టైప్​లో ఉంటుంది. హాయిగా తినొచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. బార్లీలో శరీర వేడిని తగ్గించి తక్షణ శక్తిని అందించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండాఈ బార్లీ జావను ప్రిపేర్​ చేసుకోవడానికి ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బార్లీ - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి బార్లీ గింజలు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు కడిగి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. బార్లీ ఎంత నానితే అంత తొందరగా ఉడకడంతో పాటు టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది.
  • బార్లీ నానిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఒక కప్పు బార్లీకి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకుని మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి ఉడికించిన బార్లీని జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. బార్లీ ఉడికించిన నీటిని పడేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • బార్లీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే రుబ్బుకునేటప్పుడు కొన్ని నీళ్లు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • రుబ్బుకున్న బార్లీలోకి పెరుగు, కొన్ని నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి​ సన్నగా తురుముకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • బార్లీ మిశ్రమంలోకి కొత్తిమీర తరుగు, క్యారెట్​ తురుము వేసి మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇవి చిటపటలాడిన తర్వాత ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి బార్లీలో యాడ్​ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ బార్లీ జావ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్​:

  • బార్లీ గింజలను రాత్రంతా నానబెట్టడం వలన అవి త్వరగా ఉడుకుతాయి. ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి, నైట్​కు అయితే అదే రోజు ఉదయం నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ నానబెట్టుకునే టైమ్​ లేకపోతే ఎక్కువ విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • బార్లీ జావను తయారుచేసేటప్పుడు, గింజలు పూర్తిగా ఉడికేలా చూసుకోవాలి.
  • బార్లీ జావను మరింత రుచికరంగా చేయడానికి నిమ్మరసం, పండ్ల ముక్కలు కూడా కలుపుకోవచ్చు.
  • బార్లీ ఉడికించిన నీటిని పారబోయకుండా ఆ నీటిలో కాస్త ఉప్పు, నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా.

బొంబాయి రవ్వతో "బిస్కెట్లు" - పావుగంటలో రెడీ - 15 రోజులు నిల్వ!

అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "క్యాబేజీ పెరుగు పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

