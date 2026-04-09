ఒంట్లో వేడిని తగ్గించే "బార్లీ అంబలి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలకు బాగా నచ్చేస్తుంది!
ఎండాకాలం ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సూపర్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా రెడీ!
Published : April 9, 2026 at 2:01 PM IST
Barley Ambali Recipe in Telugu : సమ్మర్లో ఎక్కువగా ఆహారం తినాలనిపించదు. అలాగని ఏమీ తినకపోతే నీరసం ఆవహిస్తుంది. ముఖ్యంగా మార్నింగ్ తీసుకునే ఆహారం రోజంతా మనం హుషారుగా పనిచేయడానికి కావాల్సిన శక్తిచ్చేలా ఉండాలి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులో "జావ" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అయితే, ఎక్కువ మంది దీన్ని రాగిపిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఎప్పుడూ అదే కాకుండా ఈసారి బార్లీ గింజలతో జావ ట్రై చేయండి. దీన్నే "బార్లీ అంబలి" అని కూడా అంటారు.
ఇది మంచి పోషకప్రియమైన, ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీ. ముఖ్యంగా బార్లీ గింజల్లో శరీరంలోని వేడిని తగ్గించి, తక్షణ శక్తిని అందించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వేసవిలో బార్లీ అంబలిని తీసుకోవడం ఒంట్లో వేడిని తగ్గించి, చల్లగా ఉంచడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇక దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర గ్లాసులు - బార్లీ గింజులు
- మూడు గ్లాసులు - నీళ్లు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక గ్లాసు - పెరుగు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- కొద్దిగా - సన్నని క్యారెట్ తురుము
- చిన్న ముక్క - అల్లం
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
- అర చెంచా - నూనె
- అర చెంచా - ఆవాలు
- అర చెంచా - జీలకర్ర
- చిటికెడు - ఇంగువ
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అంబలి తయారీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో బార్లీ గింజలు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు నీట్గా కడగాలి.
- ఆపై అందులో మూడు గ్లాసుల మంచి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, కొద్దిగా సన్నని క్యారెట్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- బార్లీ గింజలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న బార్లీని వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- బార్లీని గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో పెరుగు, మరో గ్లాస్ నీళ్లు పోసి అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, క్యారెట్ తురుము వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక ఇంగువ వేసి మగ్గించాలి. ఇక చివరగా ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు కూడా జత చేసి ఒక నిమిషం వేపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బార్లీ మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ఎండాకాలం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే "బార్లీ అంబలి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రాగి జావకు బదులుగా ఇలా బార్లీ అంబలిని ట్రై చేయండి. మండుటెండల్లో మంచి రుచినివ్వడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది!
చిట్కాలు :
- బార్లీ గింజలను నేరుగా కడిగి ఉడకబెట్టడం కంటే రాత్రంతా నానబెట్టి ఉడికిస్తే ఇంకా త్వరగా ఉడుకుతాయి.
- బార్లీ జావను మరింత రుచికరంగా మార్చడానికి నిమ్మరసం, పండ్ల ముక్కలు వంటివి కూడా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవచ్చు
