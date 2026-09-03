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భూగర్భ​ బ్యాంకులో ప్రపంచ దేశాల బంగారం! - ఖతర్నాక్ దొంగలు కూడా అడుగు పెట్టలేరు!

- బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్​లో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతనడుమ గోల్డ్ స్టోరేజ్! - మెజారిటీ దేశాలు ఇక్కడే బంగారాన్ని ఎందుకు దాచుకుంటున్నాయో తెలుసా?

Bank of London
Bank of London (Gold)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 5:16 PM IST

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Bank of London : ప్రపంచంలో ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా ఉన్న దేశాలన్నీ చాలా వరకు తమ బంగారాన్ని లండన్ లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ లోనే భద్రపరుస్తాయి. ఎంతగా అంటే.. ఆ బ్యాంకులో కొన్ని వేల టన్నుల బంగారం ఉంటే, అందులో ఇంగ్లాండ్ వాటా కేవలం 6 శాతం మాత్రమే! మరి, ఈ బ్యాంకు ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎందుకు దేశాలు తమ బంగారాన్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాయి? తమ దేశంలోనే ఉంచి కాపాడుకోలేవా? వంటి ప్రశ్నలకు ఈ స్టోరీలో సమాధానం చూద్దాం.

భూగర్భంలో :

లండన్ నగరంలోని "థ్రెడ్ నీడిల్ స్ట్రీట్" లో ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఉంది. ప్రధాన భవనం కింద భూగర్భంలో రెండు అంతస్తులతో ఈ బిల్డింగ్ ఉంటుంది. దీని వైశాల్యం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. దొంగలు, బాంబు దాడులను కూడా తట్టుకునేలా అత్యంత సురక్షితమైన పద్ధతుల్లో దీన్ని నిర్మించారు. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత.. అన్నిరకాల ముప్పులను ఊహించి, వేటి కారణంగా కూడా ధ్వంసం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో 1930వ దశకంలో దీన్ని నిర్మించారు.

చోరీ అసాధ్యం :

ఈ భవనం గోడలు దాదాపు 2.4 మీటర్ల మందంతో నిర్మించారు. అంటే గోడలను ధ్వంసం చేయడం సాధ్యం కాదు. దీని చుట్టూ అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ భద్రతా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశారు. భారీ భౌతిక తాళాలతోపాటు వాయిస్ రికగ్నిషన్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఈ బ్యాంకు చరిత్రలో ఇప్పటివరకూ ఒక్క గ్రాము బంగారం కూడా చోరీ కాలేదు.

ఎంత బంగారం ఉంది? :

ప్రపంచంలోనే బంగారం నిల్వలు అధికంగా ఉన్న బ్యాంకు అమెరికాలోని "న్యూయార్క్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్". దాని తర్వాత రెండో స్థానంలో ఈ బ్యాంకు ఉంటుంది. ఇందులో సుమారు 5 వేల టన్నులకు పైగా బంగారం ఉందని అంచనా. దాదాపుగా ఈ బంగారం మొత్తం కడ్డీల రూపంలోని స్టోర్ చేస్తారు.

ఎందుకు ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు? :

ఇక్కడ స్టోర్ చేసిన బంగారంలో దాదాపు 94 శాతం ఇతర దేశాలు దాచుకున్నదే. ఇందులో కూడా మెజారిటీ బంగారం 30కి పైగా దేశాలకు సంబంధించినదే. మరి ఇన్ని దేశాలు ఇక్కడే ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నాయంటే.. పలు లాభాలు ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్​లో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇక్కడ లావాదేవీలు ఎంతో సులభం.

ప్రతీ దేశానికి బంగారం క్రయవిక్రయాలు ఎప్పుడు అవసరం అవుతాయో తెలియదు. ఏదైనా దేశం వద్ద విదేశీ మారకద్రవ్యం తగ్గిపోతే బంగారాన్ని విక్రయించి, ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన కరెన్సీని తీసుకుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు బంగారం విక్రయించిన దేశం నుంచి కొనుగోలు చేసిన దేశానికి తరలించడం ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఇంకా దోపిడీ వంటి ప్రమాదాలు కూడా పొంచి ఉంటాయి. అదే.. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాడ్​లోనైతే విక్రయించిన దేశం లాకర్ నుంచి బంగారు తీసి, కొనుగోలు చేసిన లాకర్ లో జమ చేస్తారు. అంతే, పని చాలా సింపుల్ గా పూర్తయిపోతుంది. ఎలాంటి భద్రతా ప్రమాదాలకు అవకాశం లేకుండానే నిమిషాల్లో వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరిగిపోతుంది. అందుకే చాలా దేశాలు ఇక్కడే బంగారాన్ని దాచుకుంటున్నాయి.

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