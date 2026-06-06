పారిశ్రామికవేత్తలు కావాలనుకుంటున్నారా? - పెట్టుబడికి బ్యాంకుల రుణాలు!
MSME పార్కుతో ఉత్తమ అవకాశాలు - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 10:34 AM IST
MSME in visakha : సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల మనుగడపై నోట్ల రద్దు, కొవిడ్ తీవ్ర ప్రభావం చూపించాయి. ఫలితంగా ఆయా పరిశ్రమలపై ఆధార పడిన కార్మికులు, పరోక్షంగా వేలాది కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాయి. గత ప్రభుత్వం ఎలాంటి దిద్దుబాటు చర్యలు విస్మరించడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేలాది చిన్న పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఎంఎస్ఎంఈల పునరుద్ధరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం విశాఖ నగర పరిధి 13వ వార్డు శ్రీకృష్ణాపురం బీఆర్డీఎస్ రోడ్డు అనుకుని చేపట్టిన ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు నిర్మాణం వేగం పుంజుకుంది. ఆసక్తి కలిగిన యువత పారిశ్రామిక వేత్తలుగా మారడానికి ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయని రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థ డైరెక్టర్ ఎం.రాజారావు తెలిపారు.
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తొలి దశలో 33 పరిశ్రమలు
శ్రీకృష్ణాపురంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన 218 ఎకరాల భూమిలో ఎంఎస్ ఎంఈ పార్కు నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. ఇందులో దాదాపు 33 వరకు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మొదటి దశలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నిర్మాణం చేపట్టగా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మరో నాలుగు అంతస్తులు ఏర్పాటు చేయడానికి వీలుగా పిల్లర్లు నిర్మిస్తున్నామని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు తెలిపారు.
ఉద్దేశం ఇదీ
నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించడం, యువ పారిశ్రామిక వేత్తలను తయారు చేయాలన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడే వస్తు తయారీ, సేవా రంగం, టోకు, చిల్లర వర్తకులు వివిధ రకాలు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. నైపుణ్యం, ఆయా రంగాల్లో అనుభవం ఆధారంగా వసతి కల్పన, బ్యాంకుల ద్వారా రుణ సదుపాయం సమకూర్చుతారని ఎంఎస్ఎంఈ యువతా డైరెక్టర్ ఎం. రాజారావు వెల్లడించారు.
ఉత్తరాంధ్రలో ఇలా
- రింగ్, రెడిమేడ్ దుస్తులు
- మాకవరపాలెం: అల్యూమినియం అండ్ జనరల్ ఇంజినీరింగ్
- అచ్యుతాపురం: మెరైన్, ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమి కల్, ప్లాస్టిక్
- పలాస: జీడి పప్పు ప్రాసెసింగ్
- విజయనగరం: కొబ్బరి పీచు(కాయిర్), మ్యాంగో జెల్లి
ఇక్కడే ఎందుకంటే!
ముడసర్లోవ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా, ఐటీ పరంగా శరవేగంగా అభివృద్ది చెందు తోంది. రైల్వే జోన్ ఇప్పటికే ప్రకటించగా గూగుల్ సంస్థలు రానున్నాయి. భవిష్యత్తులో అనుబంధ పరిశ్రమలకు అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఎంఎస్ఎంఈ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కృష్ణాపురం వీఆర్టీఎస్ రోడ్డు పక్కన ప్రభుత్వ స్థలం అందుబాటులో ఉండడతో పాటు మెరుగైన రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంటుందని భావించి ఎంపిక చేశారు.
రిజిస్ట్రేషన్లు సరళతరం
సూక్ష, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్ర మలు ఏర్పాటు చేసుకునేవారికి రిజిస్ట్రేషన్లు సరళతరం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన "ఉద్యమ్" పోర్టల్ ద్వారా ఆధార్ నెంబరు ఉపయోగించి ఉచితంగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. పెట్టుబడులకు గానూ ముద్ర పథకం, బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
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