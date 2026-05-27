సరికొత్త రుచితో "పల్లీ చట్నీ" - ఇంట్లోనే బెంగళూరు స్టైల్ పక్కా!

పల్లీ చట్నీ ఇలా చేసి చూడండి - ఏ టిఫిన్​లోకైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Bangalore Style Palli Chutney (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 4:35 PM IST

Bangalore Style Palli Chutney : రోజూ టిఫిన్స్​లోకి ఒకే రకమైన చట్నీ తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. ఇవాళ మీకోసం రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే ఓ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెంగళూరు టిఫిన్​ సెంటర్ స్టైల్ పల్లీ చట్నీ. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్​ కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 2 కప్పులు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పుట్నాలు - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు (సాంబార్ ఉల్లిపాయలు) - 10
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఆయిల్ - 6 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు కప్పుల పల్లీలు వేసి వేయించాలి.
  • పల్లీలు వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, పదిహేను పచ్చిమిర్చి, పావు కప్పు పుదీనా ఆకులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
పుట్నాలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, కప్పు పుట్నాలు, రెండు కప్పుల పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 10 సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర సాంబార్ ఉల్లిపాయలు లేనట్లయితే నార్మల్ ఉల్లిపాయలను వొడొచ్చు. చట్నీని బరకగా గ్రైండ్ చేశాక ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం ఈ చట్నీని గిన్నెలో వేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో రెడీ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • అంతే బెంగళూరు స్టైల్​ పల్లీ చట్నీ మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ చట్నీ ఏ టిఫిన్స్​లోకైనా పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్!

