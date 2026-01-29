బజ్జీలో మిర్చీ తీసి పడేస్తున్నారా? - ఇలా ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా ఎంతో బాగుంటుంది!

ETV Bharat / offbeat

capsicum_bajji_recipe
capsicum_bajji_recipe (ETV Bharat)
January 29, 2026

Capsicum Bajji Recipe : మనలో కొంతమందికి మిర్చీ బజ్జీ ఇష్టం ఉన్నా ఘాటు కారణంగా పిండి మాత్రమే తినేసి మిర్చీ పడేస్తుంటారు. కొన్ని చోట్ల మిర్చీ బజ్జీ ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండి లోపల మిర్చీ కూడా చక్కగా వేగిపోతుంది. అయితే, మీకు ఘాటుగా ఉండే మిర్చీ ఇష్టం లేకపోతే ఓ సారిలా బెంగళూరు మిర్చి (చిన్న క్యాప్సికం)తో ట్రై చేసి చూడం. ఈ మిర్చీ బజ్జీ లోపల ఉల్లిపాయ, జీలకర్ర లాంటి మసాలా కూడా పెట్టుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

capsicum_bajji_recipe
capsicum_bajji_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం - అర కేజీ
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • వాము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • శనగ పిండి - పావు కేజీ
  • వంట సోడా - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 1 స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
capsicum_bajji_recipe
capsicum_bajji_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చిన్న క్యాప్సికం (బెంగళూరు మిర్చి) శుభ్రం చేసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.ఇపుడు మసాలా కోసం మిక్సింగ్​ బౌల్ తీసుకుని అందులోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వాము, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇలా కలుపుకున్న మసాలాను కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికంలోకి కూర్చుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కేలోగా పిండి కలుపుకోవాలి.
capsicum_bajji_recipe
capsicum_bajji_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలోకి శనగ పిండి తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా వంట సోడా, పసుపు, ఉప్పు, బియ్యం పిండి, కారం వేసుకుని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుని కలపాలి. పిండి ఉండలు కట్టకుండా విస్కర్​తో కలిపితే బాగా మిక్స్ అవుతుంది. పిండి క్యాప్సికం పట్టుకుని ఉండేలా కాస్త చిక్కగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుంటే అది సాధ్యమే. చివరిగా కొద్దిగా వేడి వేడి నూనె కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇలా బియ్యం పిండి, వేడి వేడి నూనె వేసి కలపడం వల్ల బజ్జీలు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
capsicum_bajji_recipe
capsicum_bajji_recipe (Getty images)
  • మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని నూనె వేడిచేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేయాలి. ఇపుడు మసాలా కూర్చుకున్న క్యాప్సికం రెడీ చేసుకున్న పిండిలోకి ముంచుకుని వేడి వేడి నూనెలో వేసుకోవాలి. సగానికి పైగా వేయించుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని మరో వాయి వేసుకోవాలి. అదికూడా సగం వేగిన తర్వాత ముందుగా వేయించిన వాటిని కూడా నూనెలో వేసుకుని వేయించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల టైంతో పాటు బజ్జీలు క్రిస్పీగా వస్తాయి.

