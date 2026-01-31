ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!

ETV Bharat / offbeat

Potato Capsicum Curry Prepare : బంగాళదుంప, క్యాప్సికంను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి సింపుల్​గా కర్రీ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇలా ఆలూ క్యాప్సికం కర్రీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ కూర వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్​, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​. బిగినర్స్​ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Aloo Capsicum Masala Curry
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 2
  • క్యాప్సికం - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 3
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
Aloo Capsicum Masala Curry
క్యాప్సికం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక క్యాప్సికం, రెండు ఉల్లిపాయలు, మూడు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పావు కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Aloo Capsicum Masala Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టకున్న టమోటా ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటాలను మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా పేస్ట్​ చేయాలి.
Aloo Capsicum Masala Curry
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బంగాళదుంప ముక్కలు లైట్ గోల్డెన్​ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు 15 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, క్యాప్సికం ముక్కలు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Aloo Capsicum Masala Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిటమోటా పేస్ట్, కప్పు నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఆలూ క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ క్రరీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్​, రోటీ, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​.

