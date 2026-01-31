ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!
బంగాళదుంప, క్యాప్సికంతో సింపుల్గా చేసుకునే కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 4:12 PM IST
Potato Capsicum Curry Prepare : బంగాళదుంప, క్యాప్సికంను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి సింపుల్గా కర్రీ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇలా ఆలూ క్యాప్సికం కర్రీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ కూర వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై పులావ్" - కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 2
- క్యాప్సికం - 1
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 3
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక క్యాప్సికం, రెండు ఉల్లిపాయలు, మూడు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పావు కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టకున్న టమోటా ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటాలను మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా పేస్ట్ చేయాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బంగాళదుంప ముక్కలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు 15 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, క్యాప్సికం ముక్కలు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిటమోటా పేస్ట్, కప్పు నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే ఆలూ క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
- ఈ క్రరీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్, రోటీ, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్.
స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదం బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!
టమోటాలతో నోరూరించే "దోసెలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!